Indicatori: Esplosione di Waddah Attar
Ciao Nikolay, spero che questo messaggio trovi te e la tua famiglia bene e al sicuro (specialmente in tempi difficili)! Sto imparando a codificare e nel mio primo EA vorrei usare uno dei tuoi indicatori MT5, il Waddah Attar Explosion. Avete fatto un ottimo lavoro nel convertirlo da MT4 a MT5! Funziona perfettamente quando si fa trading manuale, tuttavia il mio EA non riesce a differenziare il buffer MACD per i segnali di acquisto e vendita, poiché è tutto insieme. Potreste creare una versione di questo indicatore con un buffer MACD per gli acquisti e un altro per le vendite? Penso che questo gioverebbe non solo a me ma a tutta la comunità MQL5! Grazie! Cordiali saluti dal Brasile!
Ciao, sono d'accordo con turresmo, sto cercando di fare lo stesso ma sto incontrando lo stesso problema. Con la versione MT4 funziona perfettamente, quindi sarebbe bello avere qualcosa di simile qui.
È possibile differenziare i segnali di acquisto e di vendita utilizzando il ColorIndBuffer1, credo, 1 per il trend rialzista 2 per il trend ribassista.
Si tratta di un indicatore disordinato. Infatti la zona della linea morta indica il valore del segnale, mentre la linea del segnale indica il segnale di acquisto o di vendita. Per favore correggetelo o cancellatelo per non far perdere tempo agli altri...:(.
Signor NIKOLAY Sarei molto felice se potesse aiutarmi con questo argomento. Rispetti...
Ecco la soluzione:
ColorValue =Buffer 0; //valori
Colore = Buffer 1; //segnale 1-lungo/2-corto
Esplosione = Buffer 2; //Valore del segnale
Morto = Buffer 3; //Valore del segnale
Buon trading
È un ottimo indicatore se si sa come usarlo. Tuttavia, l'ho modificato un po' e ho cambiato alcuni parametri. Nel complesso, si tratta di un buon indicatore.
Automated-Trading:
Autore: Nikolay Kositsin
Perché conoscere la velocità? Che cosa dà?
Esplosione di Waddah Attar:
L'indicatore mostra quando il mercato inizia a muoversi più velocemente. Inoltre, indica al trader quando acquistare, vendere e uscire da un'operazione.
Author: Nikolay Kositsin