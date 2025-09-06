Indicatori: Fisher RVI

Fisher RVI:

L'RVI di Fisher è un oscillatore i cui valori sono ottenuti mediante la Trasformata Inversa di Fisher dei valori dell'indicatore RVI (Relative Vigor Index).

Fisher RVI

Author: Nikolay Kositsin

 

Qualcosa di interessante nei video finanziari di marzo 2014

newdigital, 2014.03.03 16:19

Aumentare l'RSI con la Modified Inverse Fisher Transform (MIFT) - Parte 1

L'azione dei prezzi al rialzo può essere in netto contrasto con quella al ribasso. "Il mercato scende come un ascensore ma sale come una scala mobile", poiché i prezzi tendono a scendere più velocemente di quanto salgano. Allo stesso tempo, gli indicatori tecnici, come il noto Relative Strength Index (RSI), trattano i prezzi in aumento come quelli in diminuzione. L'aggiustamento della distribuzione degli indicatori con la Modified Inverse Fisher Transform (MIFT) aiuta a tenere conto di queste differenze e fornisce nuove applicazioni di trading. Questo articolo presenta il TSLabs: Modified Inverse Fisher Transform con esempi pratici da esplorare e applicare nel trading.

L'articolo: Applicazione della Trasformata di Fisher e della Trasformata di Fisher inversa all'analisi dei mercati in MetaTrader 5

Indicatori da MT5 CodeBase:

