fxsaber #:
GetPixel sembra restituire un colore G diverso.
Quindi non è questo. Pensavo che 0xD0 come componente alfa aggiungesse (mescolasse) il verde al colore di sfondo.
 
Vladislav Boyko #:
fxsaber #:
Lo script di cui sopra non funziona sul vostro computer? Ho controllato su due computer e tutto funziona bene.


 

Se viene specificato il percorso dell'esaminatore, non dovrebbe essere specificato anche il nome dell'esaminatore? Al momento viene visualizzato TesterSymbolName.


 
hini #:

Cosa sono questi colori?

  // Verifica per: tema chiaro verde (156, 204, 101) hover:140, 188, 85
  bool isLightGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'156, 204, 101') || 
                      IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'140, 188, 85');
  
  // Verifica per: tema scuro verde (96, 96, 0) hover:80, 80, 0
  bool isDarkGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'96, 96, 0') || 
                     IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'80, 80, 0');
  
  // Controllo per: tema chiaro rosso (239, 154, 154) hover:223, 138, 138
  bool isLightRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'239, 154, 154') || 
                    IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'223, 138, 138');
  
  // Controllo per: tema scuro rosso (112, 14, 19) hover:128, 30, 35
  bool isDarkRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'112, 14, 19') || 
                   IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'128, 30, 35');
 
hini #:

TesterSymbolName è il simbolo selezionato in Tester.
 
fxsaber #:
Quali sono questi colori?

Quando il cursore del mouse passa sopra un pulsante, il suo colore di sfondo si scurisce leggermente.

È possibile ignorare questo colore, poiché è improbabile che il cursore del mouse si trovi esattamente sul pulsante quando MultiTester è in esecuzione.

 
fxsaber #:
Ah, errore mio. Ho guardato il codice e nella confusione l'ho scambiato per TesterExpertName.
 
hini #:

Grazie, aggiornato.
 
fxsaber #:
👍
