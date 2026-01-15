Librerie: MultiTester - pagina 55
GetPixel sembra restituire un colore G diverso.
Lo script di cui sopra non funziona sul vostro computer? Ho controllato su due computer e tutto funziona bene.
Se viene specificato il percorso dell'esaminatore, non dovrebbe essere specificato anche il nome dell'esaminatore? Al momento viene visualizzato TesterSymbolName.
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatizzati e sulla verifica delle strategie di trading.
Biblioteche: MultiTester
hini, 2026.01.14 13:10
Quali sono questi colori?
Quando il cursore del mouse passa sopra un pulsante, il suo colore di sfondo si scurisce leggermente.
È possibile ignorare questo colore, poiché è improbabile che il cursore del mouse si trovi esattamente sul pulsante quando MultiTester è in esecuzione.
TesterSymbolName - il simbolo selezionato in Tester.
Grazie, aggiornato.