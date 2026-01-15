Librerie: MultiTester - pagina 54
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il codice controlla solo le lingue russa e inglese
Se qualcuno fornisce il nome del pulsante Start in altre lingue, lo includerò nella fonte.
In cinese, il testo dei pulsanti "Start" e "Stop" è il seguente: "开始" e "停止".
Aggiornato.
Non sarebbe più semplice leggere una stringa dal pulsante e poi confrontare se è rimasta la stessa o è cambiata?
Dopo tutto, la funzione non dovrebbe dipendere dagli stati precedenti. Sarebbe più semplice usare il colore: verde - avvio, altrimenti - arresto. Ma io faccio tutto in WinAPI con il metodo poke, quindi non so come leggere il colore (componente verde) del pulsante. Se esiste una variante funzionante, ovviamente, la sostituirò.
Tuttavia, la funzione non dovrebbe dipendere dagli stati precedenti. Sarebbe più semplice utilizzare il colore: verde - avvio, altrimenti - arresto. Ma io faccio tutto in WinAPI con il metodo poke, quindi non so come leggere il colore (componente verde) del pulsante. Se esiste una variante funzionante, ovviamente, la sostituirò.
Questo codice è stato testato da me ed è confermato che funziona.
(Vi consiglio di mantenere entrambi i metodi, forse in futuro gli sviluppatori di MT5 cambieranno i colori).
Tuttavia, la funzione non dovrebbe dipendere dagli stati precedenti. Sarebbe più semplice utilizzare il colore: verde - avvio, altrimenti - arresto. Ma io faccio tutto in WinAPI con il metodo poke, quindi non so come leggere il colore (componente verde) del pulsante. Se esiste una variante funzionante, ovviamente, la sostituirò.
Probabilmente è più facile non in base al colore del pulsante, ma in base allo stato dell'elenco Ingressi: abilitato/disabilitato.
Dove trovare lo stato degli ingressi? Non esiste un'API ufficiale, dobbiamo determinarlo in base ai colori e al testo.
Beh, non esiste un'API ufficiale per tutti gli interni della MT5: bisogna ispezionarli attraverso utility come MS Spy - è così che sono stati trovati gli identificatori di controllo, che ora sono utilizzati nel multitester.
Se non ci si addentra nei meandri di Inputs e si utilizza semplicemente il pulsante di avvio già testato, sembra che la chiamata GetWindowLongW(hwnd, 0) debba restituire il colore corrente del pulsante. Il mio restituisce 0xD0B1DF10 per quello verde. Solo se MQ decide di correggere lo stile, questa impostazione potrebbe scomparire. Quindi il controllo dell'attività degli ingressi è comunque più affidabile.
sembra che la chiamata GetWindowLongW(hwnd, 0) debba restituire il colore corrente del pulsante. Ottengo 0xD0B1DF10 per quello verde.