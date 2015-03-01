MetaTrader 5 strategia di trading tester ideologia: agenti - pagina 9
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
:)) Abbiamo bisogno di un'asta - qualcuno vorrà vendere a meno - abbiamo bisogno di un mercato. :)
Il terminale può utilizzare le risorse degli agenti tester di strategia remoti connettendosi ad essi attraverso la rete.
Ecco come appare il primo lancio di un agente tester remoto (il test è gestito dal terminale di trading):
Al primo avvio, l'agent manager propone di avviare diversi agenti in base al numero di core logici del processore, specificando la password di accesso e le porte desiderate. È a queste porte che il terminale si connetterà in seguito, quando distribuirà i compiti agli agenti di test remoti.
Dopo aver fatto clic sul pulsante "Installa", i servizi degli agenti saranno installati e il manager li mostra nella lista:
Da questa finestra è possibile gestire facilmente ogni copia dell'agente remoto.
Il terminale ha l'opzione di usare agenti locali (anche per numero di core) - questi sono avviati senza GUI automaticamente con tutti i parametri specificati sulla linea di comando.
una domanda sulle reti neurali...
Anche l'addestramento delle reti neurali sarà parallelo o sarà alimentato solo dalla propria potenza?
Questo dipenderà dall'implementazione dell'addestramento della rete neurale. Il terminale stesso non fornisce meccanismi di rete neurale in-house.
Il tester MetaTrader 5 fornisce un'ottimizzazione di massa utilizzando algoritmi genetici - solo per loro, più agenti accelereranno i calcoli di ordini di grandezza.
Non so se ho già sentito questa domanda. Ci sarà la possibilità di testare in parallelo più strumenti nel Tester? Per i test sincronizzati dei dati storici? Per testare l'arbitraggio, il pair trading e gli Expert Advisors multivaluta?
Meccanismi di protezione:
Nel caso in cui si usi la scrittura sugli stessi file condivisi, si può usare un solo agente:
In linea di principio, possiamo fare un trasferimento inverso di un certo file fisso verso il terminale di controllo. L'EA può scriverci dentro i propri risultati e poi usarli sul lato del terminale.
- un solo agente in modalità sequenziale
- o implementare il proprio sistema per assemblare i risultati delle corse.
... In linea di principio, potremmo fare un trasferimento inverso di un certo file fisso verso il terminale di controllo...
Sì... Il compito di trasferire da/verso gli agenti l'intero ambiente di lavoro EA incluso qualsiasi insieme di file scelto dallo scrittore EA, e tanto più che i risultati clonati agli agenti sarebbero assemblati in un unico insieme di output usando una chiave, e tutto questo non sarebbe FORMALIZZABILE, perché l'ambiente in ogni caso particolare sarebbe troppo individuale. Quindi la tua variante con file di output predefinito è l'unica soluzione pratica.
Ecco perché stavo balbettando sulla stampa su file dal lato agente, con risultati di trascinamento sul master: Oltre alle variabili nella scheda'Optimization results' del tester, c'è bisogno di avere alcuni valori di valutazione in più - per esempio, alcuni di quelli presentati nella scheda Report (prendere percentuale di affari redditizi), e se siamo davvero entusiasti, allora gli indicatori che sono stati calcolati sui campionati - vale molto, per essere sicuri. Anche se questa è l'area delle delizie per gli esperti, naturalmente. Sì, stai ancora contando...
E la lettura di file di testo sul lato agente è ciò di cui ho personalmente bisogno per scaricare i valori dei parametri testati ed emulare la multicurrency sulla base della storia preparata in precedenza. Sì, quest'ultima opzione è un'eredità del Tester di monocurrency del 4, ma dato che questa caratteristica ha mangiato tutta la mia autocarica di tempo, mi sono attaccato ad essa ora, fortunatamente ha alcuni altri vantaggi, che manterranno la loro rilevanza anche nel Tester 5.
Renat, il terminale di gestione sarà in grado di inviare qualsiasi numero di file di testo all'Expert Advisor in modo che possa leggerli? Con la scrittura - avete delineato le prospettive, grazie. E per quanto riguarda la lettura, specificare cosa possiamo sperare