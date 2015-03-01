MetaTrader 5 strategia di trading tester ideologia: agenti - pagina 10
Non invieremo altri file agli agenti remoti per ragioni di sicurezza.
Forse fare un unico file virtuale (non da disco) hardcoded di ritorno da un agente di piccole dimensioni.
Suppongo che ci saranno sempre persone disposte a ottenere qualche dollaro per l'accesso al loro 70-90% di capacità della CPU e una fascia oraria ben definita.
sarà fatto qualcosa in questa direzione?
Qualcuno è riuscito a connettersi attraverso un agente sulla build 270?
Sono onestamente annoiato, l'agente non funziona e non mi interessa se lo fa...
Ho appena eseguito gli agenti remoti sulla build 270. Tutto funziona.
Il terminale può utilizzare le risorse degli agenti tester di strategia remoti connettendosi ad essi attraverso la rete.
Ecco come appare il primo lancio di un agente tester remoto (il test è gestito dal terminale di trading):
Come avviare il tester tramite la linea di comando?
Dovete inserire il binario nell'autostart della macchina remota.
Ha funzionato subito o ha dovuto lottare?
Sì, ha funzionato subito.
Ho fatto quanto segue:
1. Eseguo metatester.exe sulla macchina remota (non è necessario installare MetaTrader);
2. cambiare la password da MetaTester a 1;
3. Cliccate su Install.
Questo è tutto.
Gli agenti funzionano sempre, anche dopo il riavvio.
Non consideratelo una pubblicità per DC, solo una foto mostra la costruzione.
Sì, ha funzionato subito.
Il controllo mostra anche degli zeri IP?
Come si possono cambiare questi parametri? Qualcuno può dirmelo? Cosa diavolo sono gli zeri?
Ho provato a fare un lotto con parametri normali... Risultato: zero!