Si prega di consigliare dove si può guardare l'EA durante il test, intendo dire piazzare gli ordini, ecc, come si vede in MT4, perché non è conveniente quando non si può vedere il processo dell'EA, non è conveniente guardare il lavoro sul grafico!
sergey1294:
La scheda Replace nella funzione Search è assolutamente necessaria... SOS!
C'è una finestra Ctrl+H che permette sia di cercare che di sostituire:
C'è anche Ctrl+H, in cui si può sia cercare che sostituire:
Dopo la compilazione, a volte nella sottofinestra "Errori" appaiono degli avvertimenti che non sono particolarmente importanti. Come sapete, sono contrassegnati da un triangolo giallo. È possibile fare in modo che, per esempio, un avviso non appaia per la linea segnata?
Supponiamo che io abbia una tale linea:
a=func(b);
Poi il compilatore mostra questo avvertimento: possibile uso di una variabile 'b' non inizializzata.
Vorrei che non apparisse e controllare questa linea in questo modo:
a=func(b); //#ok
E non sembrerebbe...
Vorrei che non apparisse e segnerei questa linea in questo modo:
E non appariva...
No, non lo faremo.
Al contrario, espanderemo la portata degli avvertimenti del compilatore.
È un peccato... Penso che l'editore sarebbe stato più flessibile...
Ecco una domanda. Avete intenzione di fare un separatore di finestre? È davvero scomodo lavorare con il codice senza di esso :-((
Creo una nuova finestra con una copia del codice corrente.
Questo si traduce in 2 finestre che sono sempre posizionate sulla stessa sezione di codice.
Come posso rendere possibile vedere diverse sezioni di codice, in diverse finestre, indipendentemente dallo spostamento del codice nella finestra corrente?
...Avete intenzione di fare un separatore di finestre? È molto scomodo lavorare con il codice senza di esso :-(((
Nessuno risponderà? :-((