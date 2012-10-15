MetaEditore. Problemi e soluzioni. - pagina 2
esempio di digitare (){} e il risultato è (){})
Ho un problema, ho speso molto tempo per elaborare uno stile sicuro, di conseguenza la parentesi di chiusura è posta di riflesso.
Ho sviluppato questo riflesso per evitare di perdere la parentesi, aprendola immediatamente chiusa e poi inserendo l'informazione desiderata nel blocco.
Nei quattro nessun problema, ma i cinque scalano costantemente un tale errore (){}),
Io stesso chiudo la parentesi e anche ME mi aiuta, di conseguenza una parentesi non è necessaria.
Anche costantemente salire qui è un tale errore ();) dovrebbe essere (); anche, in generale, che il movimento riflessivo.
Non posso fare nulla con me stesso come lavoro così per molto tempo, e stampare piuttosto fluente,
Come risultato, alla fine della linea vedo una schifezza con molte parentesi extra al posto del codice normale. È molto fastidioso.
Questo è solo un caso in cui la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni.
Per favore, consigliate come affrontarlo.
Cari sviluppatori come possiamo disabilitare (se è possibile) l'autoprescrizione della parentesi di chiusura ?????????????????
Strumenti - Opzioni - Inserisci() e chiusura } ] ) ' "
Davvero, se niente aiuta, leggete l'aiuto.
Davvero, se niente aiuta, leggete l'aiuto.
Grazie mille per la risposta, anche se la soluzione sembra ovvia ma non l'ho trovata io,
forse è perché quando si preme F1 in ME, si ottiene questo aiuto:
e il manuale di cui parli è nascosto sotto il pulsante [help][helpcall].
e il risultato è questo tutorial:
Non sapevo nemmeno che ci fosse prima perché ho sempre premuto solo i tasti, senza usare il mouse.
(perdonami se ti spiego l'ovvio, sai che lo faccio per quelli che vengono dopo).
Il manuale di MQL5 si apre premendo F1 sul codice che si sta modificando. Il manuale di MetaEditor si apre premendo lo stesso tasto quando il focus è su altri elementi dell'interfaccia.
F1 farà apparire l'aiuto di MQL5 solo se premuto nella finestra di modifica del codice.
Se premete F1 in qualsiasi altra finestra, apparirà l'aiuto contestuale dell'editor stesso.
Grazie mille, ora hai messo tutti i puntini sulle i.
SZZ A proposito, ora che sono tutti qui,
Credo che sia stato annunciato che il testo può essere minimizzato nel vassoio, perché no e sarà implementato in seguito?
sembra che sia stato annunciato che il testo potrebbe essere minimizzato nel vassoio, perché no e questo sarà implementato in seguito?
Cosa vuoi dire?
Come fatto in alcuni editor,
si evidenzia una sezione di testo, si preme un tasto funzione e il testo scompare,
le linee si ritraggono e i margini appaiono +
che, quando si clicca su di esso, tutto torna in vita,
Quelle linee non vanno da nessuna parte, crollano e spariscono solo visivamente.
Potete ad esempio far collassare il corpo di una funzione, lasciando visibile solo la dichiarazione.