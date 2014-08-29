Imparare e scrivere insieme in MQL5 - pagina 5
Il punto è che quando lo compilo durante il debug mi rimanda all'editor MQL senza nemmeno dare un errore. E quando tiro solo l'EA su un grafico, non appare nemmeno su di esso. Cioè, né il debug né il lancio dell'EA danno errori da nessuna parte
Ho trovato un errore ma dice che la DLL non è consentita - cioè non la vedo. La domanda è dove dovrebbe essere? (nella versione 4 non aveva bisogno di essere sovrascritto da nessuna parte, era di default nella cartella Systems di Windows)
Ma ho trovato un errore che dice che la DLL non è permessa - cioè non può vederla. La domanda è: dove dovrebbe essere collocato? (nella versione 4 non aveva bisogno di essere sovrascritto da nessuna parte, era di default nella cartella Systems di Windows)
Prova a permettere l'importazione da una DLL
Penso che un buon compilatore differisca da un cattivo compilatore in quanto può eliminare il codice non vitale dal codice vitale. E questa è la cosa principale. Spesso ci si imbatte in cose che lasciano senza fiato e che non esistono in nessun contesto tecnico. Questo contribuisce allo sviluppo e al perfezionamento dei mezzi espressivi della lingua. E se dovete preoccuparvi di quale formato inserire i dati - non è il compilatore, è ... Secondo me, il compilatore in MQL5 ha bisogno di miglioramenti non meno dell'interfaccia del programma.
Prova a permettere l'importazione da una DLL
Ora questo è ciò che dice
Si prega di allegare il testo sorgente. Può essere inviato come messaggio privato.
er... con la build 239 l'errore è sparito, ma non del tutto...
2010.01.14 23:55:33 GetInternet (USDJPY,H1) Errore nell'ottenere dati dal nodo!
Come si è scoperto, la ragione di quest'ultimo era le funzioni, sostituendole con unicode
InternetOpenW() e InternetOpenUrlW()
Ho leggermente* risolto il problema...
Solo che non ho usato Expert Advisor, ho corretto il codice come script.
*poco, solo perché è stato lasciato per sconfiggere la codifica ytf-8 del sito:
<th width="50"> ÐЎÐsÐ±Ñ‰ÐÐœЏ </th>
