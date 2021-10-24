Matstat Econometria Matan - pagina 18

Nuovo commento
 
Доктор:

Nella mia clinica, lo scherzo deve essere fatto con molta attenzione )).

Non c'è tempo per scherzare, l'esame dei pidocchi della NSP è in corso.

 
Доктор:

Un sacco di gente commercia così )). Entrano, si siedono e aspettano che il prezzo torni. A volte non lo fanno)).

Semplicemente mischiano le dimensioni. Non dovreste farlo.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Non c'è tempo per gli scherzi, la PNB è sottoposta a un test di lousiness.

Il tuo NSP si caga sotto anche i dati facili

По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа):
По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа):
  • 2020.03.22
  • www.mql5.com
Необычная эпидемия, Обычная эпидемия, Инструмент внутриполитической борьбы в Китае, Информационный феномен...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Non c'è tempo per gli scherzi, il PSN viene messo alla prova per la sua pochezza.

La tua teoria è corretta, solo il tuo approccio al trading è incoerente.

Molto tempo fa vi dissi che cinque anni non erano sufficienti per capire il mercato. A quanto pare dieci non sono sufficienti neanche per te. Ma non importa.

Il mercato è una struttura complessa in cui bisogna capire molte aree della scienza, della politica e dell'economia. Bisogna essere attenti come un corvo per scappare in tempo.

Hai i mandati appesi come il bucato nell'asciugatrice. Non ci si aspetta nessuna paura).

 
Andrei Trukhanovich:

il vostro NDP si è cagato addosso anche sui dati facili

Dove, esattamente, il PNB si è cagato addosso, se non ti ricordo la tua insolenza?https://www.mql5.com/ru/forum/334618/page14#comment_19247604

По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа):
По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа):
  • 2020.03.22
  • www.mql5.com
Необычная эпидемия, Обычная эпидемия, Инструмент внутриполитической борьбы в Китае, Информационный феномен...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Dove, esattamente, l'NDP si è cagato sotto.

Proprio al link che ho dato. il tuo lodato PNB ha previsto 3300000 casi per settembre, ora è maggio e 4.9M, è un fiasco)

 
Uladzimir Izerski:

La tua teoria è corretta, solo il tuo approccio al trading è incoerente.

Molto tempo fa vi dissi che cinque anni non erano sufficienti per capire il mercato. A quanto pare dieci non sono sufficienti neanche per te. Ma non importa.

Il mercato è una struttura complessa in cui bisogna capire molte aree della scienza, della politica e dell'economia. Bisogna essere attenti come un corvo per scappare in tempo.

Hai i mandati appesi come il bucato nell'asciugatrice. Non ci si aspetta nessuna paura).

Faccio trading da un po' di tempo ormai. Gli ordini sono normali, non c'è motivo di avere paura. Margine 183,57, Fondi 3310,77, Baplans 3465,77, Margine swap 3177,20, Livello 1803,51%.
 
Wizard2018:

E lo stesso vale per il mercato alla fine (ma shh... non dirlo a nessuno - grande segreto :)))) Dal mio punto di vista - la curva di mercato dal seno periodico(e non tanto) non è molto diversa, solo +1 regola aggiuntiva in TS, tenendo conto della multidimensionalità delle fluttuazioni di mercato.

Non sono onde della stessa dimensione in termini di statistiche? Di cui continui a parlare).

 
Andrei Trukhanovich:

Proprio sul link che ho dato. il tuo lodato PNB ha previsto 3300000 casi per settembre, ora è maggio e 4.9M, è un fiasco)

Dove ha visto la discrepanza? 3.3M era a settembre 2020 e ora 4.9M per maggio 2021. Svegliarsi.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Dove vedi la discrepanza? 3,3 milioni erano a settembre 2020 e ora 4,9 per maggio 2021. Svegliarsi.

Questa è una clinica )))

1...111213141516171819202122232425...38
Nuovo commento