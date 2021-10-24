Matstat Econometria Matan - pagina 18
Nella mia clinica, lo scherzo deve essere fatto con molta attenzione )).
Non c'è tempo per scherzare, l'esame dei pidocchi della NSP è in corso.
Un sacco di gente commercia così )). Entrano, si siedono e aspettano che il prezzo torni. A volte non lo fanno)).
Semplicemente mischiano le dimensioni. Non dovreste farlo.
Non c'è tempo per gli scherzi, la PNB è sottoposta a un test di lousiness.
Il tuo NSP si caga sotto anche i dati facili
il vostro NDP si è cagato addosso anche sui dati facili
Dove, esattamente, il PNB si è cagato addosso, se non ti ricordo la tua insolenza?https://www.mql5.com/ru/forum/334618/page14#comment_19247604
Proprio al link che ho dato. il tuo lodato PNB ha previsto 3300000 casi per settembre, ora è maggio e 4.9M, è un fiasco)
La tua teoria è corretta, solo il tuo approccio al trading è incoerente.
Molto tempo fa vi dissi che cinque anni non erano sufficienti per capire il mercato. A quanto pare dieci non sono sufficienti neanche per te. Ma non importa.
Il mercato è una struttura complessa in cui bisogna capire molte aree della scienza, della politica e dell'economia. Bisogna essere attenti come un corvo per scappare in tempo.
Hai i mandati appesi come il bucato nell'asciugatrice. Non ci si aspetta nessuna paura).
E lo stesso vale per il mercato alla fine (ma shh... non dirlo a nessuno - grande segreto :)))) Dal mio punto di vista - la curva di mercato dal seno periodico(e non tanto) non è molto diversa, solo +1 regola aggiuntiva in TS, tenendo conto della multidimensionalità delle fluttuazioni di mercato.
Non sono onde della stessa dimensione in termini di statistiche? Di cui continui a parlare).
Proprio sul link che ho dato. il tuo lodato PNB ha previsto 3300000 casi per settembre, ora è maggio e 4.9M, è un fiasco)
Dove ha visto la discrepanza? 3.3M era a settembre 2020 e ora 4.9M per maggio 2021. Svegliarsi.
Questa è una clinica )))