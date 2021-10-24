Matstat Econometria Matan - pagina 17
È possibile. Ma funziona meglio con una linea retta. C'è meno attrito e meno perdite sullo spread. Su e giù, ti verrà il mal d'auto e le vertigini. È molto meglio in linea retta. Molto tempo fa commerciavo a mano. Ho tracciato una linea, l'ho chiamata forzatamente la tendenza attuale. E vai avanti. Se il mercato non è d'accordo, è un loro problema :)))
Suggerisco di usare solo la funzione sinc(), poiché è usata nel teorema di Kotelnikov) A proposito, questo teorema non è stato ancora menzionato sul forum quest'anno - questo dovrebbe essere corretto)
Mehmat dell'Università Statale di Mosca non è più un'autorità in matematica. Non riescono a vedere oltre il loro naso. Una volta hanno dichiarato il PNB un'eresia, senza capire nulla.
Ho letto da qualche parte che in matematica in Russia ora i primi posti sono occupati dal dipartimento di fisica (MIPT), la Scuola Superiore di Economia (HSE) e probabilmente il dipartimento di matematica della SPbSU. La Facoltà di Meccanica dell'Università Statale di Mosca, dicono, non è più la stessa.
A proposito, questo teorema non è stato ancora menzionato sul forum quest'anno - dobbiamo rimediare)
La loro priorità è risolvere i problemi degli scolari e degli studenti. Lì ho notato solo un vero scienziato-matematico con il soprannome dimuseo.
Questo è abbastanza usuale per l'URSS/Russia - abbiamo scienziati seduti in istituti di ricerca. Il principale istituto di ricerca per la matematica in Russia è la vetreria (MIAN).
Perché no?) Prendete due sinusoidi distribuite verticalmente e buttate via tutti i tick che non sono tra di loro. Tutto qui. Potete fare trading, dovete solo sceglierle in modo che ci siano più tick tra di loro almeno sulla storia).
Un sacco di gente commercia in questo modo )). Entrano, si siedono e aspettano che il prezzo torni. A volte non lo fanno )).
Per favore:
Nella mia clinica, le battute devono essere fatte con molta attenzione )).