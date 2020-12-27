Intelligenza artificiale 2020 - ci sono progressi? - pagina 34

Mihail Marchukajtes:
E soprattutto, non sto dicendo che l'intellettualizzazione delle macchine non è possibile. Stavo dicendo che la tecnologia attuale non lo permetterà finché non risolverà i problemi che ho espresso. Si è parlato dei cinesi, so che ci stanno lavorando. Ma finché le macchine non superano il test di Tureign, sono algoritmi generalizzanti, ma appena lo supereranno, saranno intellettuali. Ci sono domande?

Inoltre, l'intelligenza artificiale non si prenderà il merito. Anche se penso che sia un vantaggio... ma ancora..... se parliamo della differenza :-)
 
Vitaliy Maznev:

Mi dispiace, non ho familiarità con questo tipo di test.... Ho paura persino di cercarlo su Google. Ho paura che mi mandi a quel paese :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Le tue informazioni, Mikhail? L'IA non si prenderà certo il merito.

 
A giudicare dalle informazioni su internet penso che la macchina diventerà intelligente quando vorrà ucciderci. :-) Troppa negatività in generale e il suo desiderio sarà una reazione naturale del corpo :-) Skynet, non puoi venderlo :-))))))
 
Vitaliy Maznev:

Beh, tu chiedi cosa può l'IA e cosa posso io. solo in questo contesto :-)
 

Non intelligenza artificiale, ma una dimostrazione di un algoritmo genetico. Auto da corsa, forse chi non le ha viste.


 
Aleksei Stepanenko:

Ho... divertente in realtà..... Il fatto dell'apprendimento è in faccia. Ma qui stiamo parlando di materia alta, che tra l'altro l'IA non può capire in questa fase :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Passare il test di Turing dipende in gran parte dalle capacità intellettuali del tester, non solo dalla macchina). Con uno il prog passerà il test, e con l'altro fallirà.
 
Mihail Marchukajtes:
Ma qui stiamo parlando di roba alta,

Oh pardon, appena arrivato, non lo sapevo. Lo leggerò tra un minuto.

