Qualcuno ha fatto l'auto-ottimizzazione automatica virtuale per il suo robot? - pagina 5
L'auto-ottimizzazione può essere fatta sia all'interno dell'Expert Advisor (per esempio, ho scritto diverse parti nel blog inglese molto tempo fa - l'inizio qui) che all'esterno - il sito è pieno di articoli su come eseguire una copia del terminale, ottimizzare l'Expert Advisor in esso e ottenere i risultati (impostazioni). La soluzione più recente è probabilmente quella di fxsaber.
Non guardo mai i codici degli altri e non voglio sapere chi fa la cooptimizzazione e come la fa.
Molte persone scrivono come se sapessero tutto. Non dovresti dire cosa e come sarà, ma solo mostrare i risultati finali. Cioè cosa dà l'auto-ottimizzazione?
Qui su EURUSD è stato il risultato più alto (dal 2017 al 2019), ma da quest'anno è cambiato e sono arrivate altre coppie. Dipende dal TS, naturalmente.
Ecco un esempio di test su tutte le coppie, su tick reali, per il 2019, su diversi server. Tutte le coppie hanno gli stessi parametri di tuning. Non è stato ottimizzato dall'inizio di quest'anno e la domanda sorge spontanea: cosa succederà quando l'auto-ottimizzazione funzionerà?
La prima tabella ha 60 coppie, la seconda ne ha 44.
A proposito, la libreria MQL ha una funzione speciale per gli EA auto-ottimizzanti
Dove sono queste funzioni?
Ma comunque avrò un'auto-ottimizzazione virtuale.
Cioè lo stesso robot lavorerà separatamente, ma non userà funzioni di trading MQL, e invece di ordini di apertura e chiusura, tutte le posizioni saranno memorizzate in array di strutture. E anche i risultati finali.
EspertoRimuovi()
Non credo che esista un robot che mostri sempre gli stessi risultati.
I risultati sono anche diversi quando si cambia il broker, il tipo di conto di trading, per non parlare delle diverse coppie di valute per le quali è necessario ottimizzare ogni coppia separatamente e selezionare i migliori parametri di ingresso.
Quindi c'è bisogno di un'auto-ottimizzazione virtuale (senza l'ottimizzatore del tester MT5).
Come funzionerà?
Il sabato dopo la chiusura del mercato l'ottimizzazione virtuale viene attivata automaticamente per ogni coppia utilizzando tick reali per 3, 6 o 12 mesi. Non ha più senso perché il mercato cambia continuamente.
Sulla base dei risultati, una combinazione di parametri di input viene selezionata automaticamente, ad esempio chi ha più profitto ma meno drawdown massimo, più scambi e un fattore di recupero più alto.
Tutti questi parametri selezionati vengono scritti in un file in modo che possano essere caricati all'apertura del mercato e lavorare con i nuovi parametri.
Perché l'ottimizzazione virtuale? Perché nessuna funzione di trading MQL sarà chiamata per garantire la velocità. Naturalmente, tutte le operazioni e i calcoli devono essere fatti manualmente, tramite formule.
Se qualcuno lo usa, mi chiedo quanto velocemente funziona e quali sono i risultati.
Vale la pena applicarlo?
Naturalmente vale la pena di usare
ad esempio per preimpostare i parametri di un indicatore
EspertoRimuovi()
hai indovinato :-)
tu-sai-come! tu sapevi...
EspertoRimuovi()
Grazie! In quale punto dell'EA deve essere inserito?
P.S. Forse dovrei provare così :)
Vitaly, smettila di scherzare così. All'inizio mi è caduta la mascella per la sorpresa di non sapere che... Solo dopo una decina di secondi mi sono reso conto...