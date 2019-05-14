L'intelligenza artificiale per la creazione di EA è in vendita da qualche parte?

Ciao! Mi chiedo come funziona tutto, vale a dire EAs con intelligenza artificiale ...
come auto-apprendimento è fatto, quanto la copertura di tutti i tipi di fattori di mercato che un EA può prendere in considerazione ...
Non ho dubbi che ci siano esperti sull'argomento. Non è un argomento facile da cercare su Internet, ecco perché lo chiedo qui)
 
Pavel Malyshko:
Vedere l'argomento apprendimento automatico.
 
Gli approcci sono diversi, con vari gradi di follia).
 
Sber ha già fatto un commercio di -2 miliardi con la sua AI
 
Alexey Volchanskiy:
Ho sentito spesso dire dagli informatici che una grande azienda può fare tutto quello che deve fare. E ho cercato di spiegare che il trading non è un settore in cui basta assumere persone intelligenti che ti costruiscono una macchina per stampare soldi. Non lo capiscono), e questo è il risultato.
 
Alexey Volchanskiy:
Forse hanno bisogno di aiuto.
 
Alexey Volchanskiy:
Non raccogliere pettegolezzi. Quei 2 miliardi si sono accordati con qualcun altro. E hanno detto che è stata l'IA a perdere a carte.

 
Pavel Malyshko:
L'intelligenza artificiale non può vendere perché è una persona. Può essere venduto come una marionetta astutamente algoritmica. Ma, per quanto riguarda il trading, non ne ho visto nessuno.
 
Bella domanda. Dove comprare dei cervelli))
 

"... In una galassia molto, molto lontana..."


 
Реter Konow:
L'intelligenza artificiale non può essere in vendita in quanto è una persona. Un burattino astutamente algoritmato può essere venduto. Ma, per quanto riguarda il trading, non ne ho visto nessuno.

In effetti, c'è un sito web di uno sviluppatore russo... se è permesso lanciare link qui e il moderatore mi permette di farlo... così potete guardare... se il moderatore non lo permette, allora non lo farò).

