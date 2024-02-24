L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 96
I dati dei petali dell'iride non sono un segnale, questa tabella non è affatto adatta per un test foreca. Solo una serie temporale è adatta per un batch, dove si ricevono nuovi valori a certi intervalli e li si combina in un vettore. Per questo motivo, non potete cambiare l'ordine delle righe nella tabella dei dati per foreca. E non puoi rimuovere a caso alcune righe per la convalida, tutto deve essere in ordine rigoroso - prima i dati per l'allenamento, poi i dati per la convalida. Nessun campione.
I dati dei petali dell'iride non sono un segnale, questa tabella non è affatto adatta per un test foreca. Solo una serie temporale è adatta per un batch, dove si ricevono nuovi valori a certi intervalli e li si combina in un vettore. Per questo motivo, non potete cambiare l'ordine delle righe nella tabella dei dati per foreca. E non puoi rimuovere a caso alcune righe per la convalida, tutto deve essere in ordine rigoroso - prima i dati per l'allenamento, poi i dati per la convalida. Nessun campione.
Penso che il post sugli iris sia molto importante.
Il punto è che la rf è fenomenalmente incline al sovrallenamento.
E qui si scopre che foreCA non ha questa propensione. Quindi è un pacchetto molto utile.
Anche se si sovrallena, se si aggiungono 10 colonne con valori casuali a 4 predittori per l'iride, la foresta predice ancora nuovi dati con quasi il 100% di precisione. Sono sorpreso e contento che la foresta abbia fatto bene. Non ho mai fatto un esperimento del genere, lo terrò presente per il futuro.
A sua volta ho chiamato tutti i predittori rumore con prevedibilità ~ 1% (sia le lunghezze dei lobi che i predittori dai valori casuali), e ho cercato di estrarre qualche segnale da tutto questo. Penso che sia inutile estrarre il segnale da posti dove non dovrebbe essercene, questo esperimento non dice nulla a foreca.
Quali sono i tuoi risultati con la BP lì?
Il modello sta ancora imparando. Probabilmente ho alimentato troppi dati, ma non voglio cancellarlo, lasciarlo lavorare fino alla fine, lo lascerò. Poi scriverò dei risultati quando sarà finita.
Non voglio certo fare il passo più lungo della gamba, ma Reshetov ha fatto una cosa così bella nella nuova release.... . Non dovresti criticare lui.....
Un discorso figo su cose fighe...
E vedremo almeno un confronto con il generalmente accettato e comunemente conosciuto e riconosciuto?
Sì, anch'io sono sorpreso che abbia ignorato così brillantemente il rumore e differenziato i predittori, non l'ho mai fatto neanche io, ero curioso ....
Così anche fino ad oggi non avevo assolutamente fiducia nella funzione importense
ma mi ha fatto credere.