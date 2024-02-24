L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 836
Per un trader, è una competizione che allena i suoi modelli e li infila, fortunato - buono, sfortunato - niente da perdere
Avete le associazioni sbagliate. Se il tuo modello non viene accettato perché sei troppo pigro o poco allenato, significa che devi migliorare la tua abilità. Non è necessario essere fortunati.
Per quanto tempo funzionano i modelli? Se hanno sempre dei concorsi, è a breve termine?
Per me, è più importante dare un po' di soldi per ottenere dei profitti.
Un nuovo tour ogni settimana. In una settimana devi addestrare il modello e inviargli le previsioni. Ma la stima in avanti del tuo modello sarà nota solo dopo altre tre settimane, le tue previsioni saranno confrontate con quelle reali per quelle 3 settimane.
Credo che tengano almeno il 90%.
:))) inizierò a rileggere il tuo topic dopo aver finito di studiare RL
E supponiamo che i vostri predittori siano migliori dei miei, sarebbe fantastico
Maxim, il file allegato contiene la BP per AUDCAD ottenuta a intervalli di lettura di tick esponenziali (per essere più precisi - distribuzione geometrica discreta a n=0,5).
Colonna A - Offerta
Colonna B - Chiedi
Colonna C - Intensità nella finestra scorrevole = 10.000
Colonna E - Timbro temporale.
Se il timestamp =0, allora questo è uno pseudotick artificiale.
Cioè c'è ancora un vero BP "seduto" dentro questo pseudo-pattern.
Puoi estrarre la BP reale dalla BP di origine e infilare 2 BP di ritorno nella rete neurale? Uno - originale (pseudo+reale), il secondo - solo reale.
Interessante.
Quando si lavora con la BP iniziale (pseudo+reale), ci si deve rendere conto che si sta lavorando con il thread più semplice senza memoria
Passo 2. In questo BP iniziale, dovreste prendere solo una citazione su due. Otterrete un flusso Erlang di 2° ordine con conseguenze. Controllare.
Passo 3: In questo BP iniziale si dovrebbe prendere solo una citazione ogni 3. Otterrete il flusso Erlang del 3° ordine con conseguenze. Controllare.
Ecc.
Se si ottiene qualcosa di incredibile - si ottiene un segnale.
Interessante.
Cercherò di infilarlo nel ns domani già )
Ho aggiunto l'algoritmo di controllo anche lì. Fate attenzione, per favore.
Sì, vedo che sarà più complicato con le zecche, ma lo farò con attenzione)
Convertire queste sequenze in simboli personalizzati di МТ5 e ottenere simboli pronti separati... se funzionano
Beh, puoi fare il contrario - prima seleziona il flusso Erlang di ordine 100 e scendi al più semplice :))
Sul tema della previsione della volatilità. Diciamo che prevedere la volatilità è molto più facile che prevedere la quotazione stessa
E ci sono anche tutti i tipi di modelli come https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_switching_multifractal
Cosa dà, come usarlo correttamente, qualcuno l'ha mai fatto?
GARCH è chiamato, al contrario del machine learning, mainstream nei mercati finanziari (insieme alla cointegrazione e ai portafogli).
I modelli tengono conto di un mucchio di sfumature statistiche degli incrementi, comprese le code spesse e la memoria lunga alla Hurst.
Per esempio, c'è una pubblicazione sulla scelta dei parametri dei modelli GARCH su TUTTI i titoli, inclusi nell'indice S&P500!
Ci sono molte pubblicazioni sull'applicazione nel Forex. Il toolkit è molto ben sviluppato. Per esempio il pacchetto rugarch.
Allora, lasciamo la fattoria, prendiamo l'autostrada e andiamo alla marcia "Addio alla Slavyanka"!