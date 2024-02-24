L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2104
Non credo che il numero di scambi debba essere contato qui. Basta sottrarre lo spread e la commissione da ogni scambio. Le cose stanno così:
non è così che funziona, bisogna contare comunque
Sì, il tuo è più corretto.
No) il tuo è più corretto!
Perché l'affare che è stato aperto "prima" (l'apertura non è caduta nel nostro vettore)
significa che la commissione è stata ritirata "prima" ma non nel vettore corrente
ma questi sono dettagli minori...
per coloro che hanno due ore di tempo.
Di cosa si tratta?
Stuprare i cervelli dei giovani con le sue fantasie schizoidi e le sue false conclusioni.
Queste sono davvero delle sciocchezze, tranne due cose. Il primo è la velocità di esecuzione:
Il secondo è 15 volte più veloce. E se è coinvolto in una funzione di fitness che viene chiamata decine di migliaia di volte, causerà una notevole perdita di tempo.
Secondo punto. Tutto va bene se abbiamo due condizioni Buy/Sell/ Ma come regola, il TS genera tre segnali - Buy/Sell/hold (1, -1, 0). E poi la seconda opzione non funziona. E la prima variante con una leggera modifica
La prima variante mostrerà il risultato corretto (anche se lento), e la seconda considererà l'uscita dalla posizione come un accordo, il che è sbagliato.
Queste sono davvero piccole cose se non si considerano due cose. Il primo è la velocità di esecuzione:
Sono completamente d'accordo...Ci sono modi per addestrare reti o foreste con la funzione di fitness?
sono completamente d'accordo...C'è un modo per addestrare una rete o scaffold con una funzione di fitness?
La funzione di fitness calcola il valore del criterio di ottimizzazione durante il processo di ottimizzazione. Non ha niente a che vedere con l'addestramento dei modelli.
abbiamo bisogno di sparare il multiclasse catbust nel metac per aggiungere "non commerciare"
la gamma di strategie aumenterà
Ho aggiunto una nuova funzione di calcolo dell'equilibrio e di commissione alla funzione di fitness...
Penso che l'algoritmo stia cercando di ridurre al minimo il numero di scambi per risparmiare sulle commissioni... di conseguenza meno scambi si traducono in meno esperienza...
Ecco i grafici, si può vedere chiaramente che quando ci sono pochi scambi, l'apprendimento non funziona...
il grigio è TRAIN 1500 pips
il nero è il TEST 500 punti
Questo aveva pochi scambi, l'algo non ha imparato nulla, è molto a bassa frequenza...
È divertente conoscere i punti d'ingresso con 2 giorni d'anticipo ))
Ma probabilmente è meglio riqualificare sempre, non so ancora come testare il tutto