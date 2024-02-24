L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 518
Se non risparmiate gli ingressi NS, potete anche stipare il delta tra le MA. Il delta può essere passato attraverso la sigmoide e sottratto di 0,5 per portarlo a zero.
A proposito, non ha senso alimentare le derivate della media mobile, possiamo semplicemente alimentare gli incrementi con altri ritardi, essi descriveranno le tendenze.
Le derivate mostrano la direzione della tendenza. Le derivate di 2 MA e la differenza tra di esse descrivono completamente lo stato del sistema. Tu stesso hai chiesto il filo).
Tuttavia, dipende dal vostro business).
Le derivate mostrano la direzione della tendenza. Le derivate delle 2 MA e la differenza tra esse descrivono completamente lo stato del sistema.
Sì, ma voglio alimentare 50 ingressi, per esempio spostare l'incremento di 1 barra indietro su ogni ingresso. Cioè il modello prenderà in considerazione solo il cambiamento della componente di tendenza
Più incrementi con periodi diversi più descriveranno tutti i movimenti, penso che 3 siano sufficienti
Vale a dire che saranno solo 50*3 ingressi... o 250*3... che sciocchezza :D
Sì, ma voglio alimentare 50 ingressi, per esempio spostare l'incremento di 1 barra indietro su ogni ingresso. Cioè il modello prenderà in considerazione solo il cambiamento della componente di tendenza
Resto dell'opinione che non dovremmo caricare il computer nazionale, ed è meglio preparare qualcosa di semplice da soli e applicare il risultato al computer nazionale.
Semplifica anche la NS stessa e libera le sue risorse per compiti più interessanti, di quelli che si risolvono con la logica elementare. E le MA sono un bell'indicatore di tendenza, e lasciano che la NS elabori i suoi risultati, invece di inventare qualcosa.
Sono dell'opinione che non è necessario caricare cose inutili sul NS, e che ciò che si fa elementare è meglio prepararlo da soli e già il risultato è presentato al NS.
Proverò in entrambi i modi e mostrerò i risultati più tardi
Ho ottenuto una buona correlazione tra input e output quando ho inserito dati omogenei
L'altra cosa qui è che gli input e gli output si correlano bene quando si inseriscono dati omogenei
Non sono sicuro di cosa significhi?
Su uno strumento, tutto è correlato a tutto. Ed è inevitabile perché tutto è ottenuto da trasformazioni delle stesse serie temporali, degli stessi dati.
Non so di cosa si tratti.
Beh essenzialmente sì, la questione è probabilmente la forza della correlazione
Ragazzi, non dimenticate la relazione causale dei dati. Aspettativa+Volume+Delta+OI. E allora ogni TS sarà vero. Si prega di prestare molta attenzione a questo link. Sarei estremamente grato :-)
Questa è una sciocchezza. Non ha niente a che vedere con niente. È decisamente fuori tema).
Che argomento???? Amico... chi sei?
Perché forse sei nuovo qui e non mi conosci. Anch'io sono un tipo da AI, ..... Cosa stai... Lei è di queste parti. :-)
Anche se sono gentile in linea di principio e tutto quello che fate qui funziona SOLO quando i dati sono la ragione del prezzo. Allora qualsiasi TS funzionerà bene, anche 1 barra avanti o 15 barre avanti rispetto alla previsione (15 sarà ovviamente peggio di 1, ma non è questo il punto). Non è il punto... Il punto... Indice RTS che ha OI. Come il significato di volume.... E il problema è RISOLTO. QUALSIASI cosa, che sia una previsione o una classificazione.
E cosa volevi dire con la tua frase, caro.....