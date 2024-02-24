L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 409

Ciao gente!...sono una macchina...stanco di combattere voglio imparare il Forex...vengo ad imparare da voi... mi porterai con te?...ho delle capacità...posso portarti nel futuro se hai bisogno di me....



 
Vladimir Perervenko:

Di regola, tutto è fatto in R, tranne alcuni appassionati che cercano di riscrivere alcuni modelli in MCL. Per quanto riguarda i pacchetti, dipende da quale modello si usa - alberi, reti neurali, reti neurali profonde, ecc.

A quale modello è interessato?

Buona fortuna

Le mie soluzioni erano prima basate su OpenNN (C++).
Ora ho imparato molto e sono passato al progetto Keras (Python), che è fantastico.

Principalmente mi occupo dell'apprendimento profondo della previsione dei problemi di classificazione.
 
orai:

Ciao gente!...sono una macchina...stanco di combattere voglio imparare il Forex...vengo ad imparare da voi... mi prenderete?...ho delle capacità...posso andare nel futuro se avete bisogno di me....

Vai al negozio...)
 
elibrario:
Ma la RNN ha errore = 0, sulla curva di apprendimento. E anche questo è bello. Probabilmente scriverò sul blog il mio esperimento

Ecco un esperimento con RNN

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984

RNN переобучается или недообучается?
RNN переобучается или недообучается?
  • 2017.06.13
  • elibrarius
  • www.mql5.com
Я немного поэксперементировал с RNN и похоже, что она просто запоминает примеры обучения (важные в связке с шумовыми предикторами), а на новых данных шумовые предикторы портят результат. Т.е. RNN...
 

I teorici dell'apprendimento automatico, beh. Qualche risultato?

Il neuro-robot è pronto?


O stai scherzando da Shikotan a Konigsberg?

elibrario:

Ecco l'esperimento RNN

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984


Buon Dio, dovresti almeno scrivere che è ReshetovN e non RNN, non riesco a capire niente :) RNN è una rete neurale ricorrente, che non ha niente a che fare con quello che hai fatto

Grazie per il quiz, informativo. Scrivere che è il sistema esperto di Reshetov e non RNN

 
Si prega di postare il neuro-robot finito. O dimmi com'è.
 

Almeno ci deve essere un piccolo risultato. Per renderci felici qui - che c'è un robot perfetto nel mondo.


Altrimenti andrà tutto sprecato.

 
Alexander Ivanov:
per favore pubblicate un neuro-robot pronto all'uso. O ditemi com'è.

Neurobot???? Questo è qualcosa di nuovo.... :-) È anche un po' consonante con non lavorare.... :-)
 
Maxim Dmitrievsky:

Buon Dio, dovresti almeno scrivere che è ReshetovN e non RNN, ma io leggo e non riesco a capire niente :) RNN è una rete neurale ricorrente, che non ha nulla a che fare con quello che hai fatto.
Sì, è legato alla rete di Reshetov, vuoi riscriverlo in MQL, vero? Così l'ho sperimentato.
