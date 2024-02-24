L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 409
Ciao gente!...sono una macchina...stanco di combattere voglio imparare il Forex...vengo ad imparare da voi... mi porterai con te?...ho delle capacità...posso portarti nel futuro se hai bisogno di me....
Di regola, tutto è fatto in R, tranne alcuni appassionati che cercano di riscrivere alcuni modelli in MCL. Per quanto riguarda i pacchetti, dipende da quale modello si usa - alberi, reti neurali, reti neurali profonde, ecc.
A quale modello è interessato?
Buona fortuna
Ora ho imparato molto e sono passato al progetto Keras (Python), che è fantastico.
Principalmente mi occupo dell'apprendimento profondo della previsione dei problemi di classificazione.
Ma la RNN ha errore = 0, sulla curva di apprendimento. E anche questo è bello. Probabilmente scriverò sul blog il mio esperimento
Ecco un esperimento con RNN
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984
I teorici dell'apprendimento automatico, beh. Qualche risultato?
Il neuro-robot è pronto?
O stai scherzando da Shikotan a Konigsberg?
Ecco l'esperimento RNN
Buon Dio, dovresti almeno scrivere che è ReshetovN e non RNN, non riesco a capire niente :) RNN è una rete neurale ricorrente, che non ha niente a che fare con quello che hai fatto
Grazie per il quiz, informativo. Scrivere che è il sistema esperto di Reshetov e non RNN
Almeno ci deve essere un piccolo risultato. Per renderci felici qui - che c'è un robot perfetto nel mondo.
Altrimenti andrà tutto sprecato.
per favore pubblicate un neuro-robot pronto all'uso. O ditemi com'è.
Neurobot???? Questo è qualcosa di nuovo.... :-) È anche un po' consonante con non lavorare.... :-)
Buon Dio, dovresti almeno scrivere che è ReshetovN e non RNN, ma io leggo e non riesco a capire niente :) RNN è una rete neurale ricorrente, che non ha nulla a che fare con quello che hai fatto.