Sì, probabilmente l'hanno fatto in modo che tu possa avere più di 2 classi... quindi probabilmente ci sarà più clustering e potrai usare altri metodi come k-means :)
In generale, suggerisco di usare un singolo neurone con una funzione di attivazione tanh, che ha un'area di definizione di (-1;+1), per classificare acquisto/vendita.
Meno dati e più ovvio.
SoftMax, sì puramente per la classificazione, dove il numero di classi può essere qualsiasi. Richiamate il compito di classificare i fiori di iris.
E i risultati per tanh (o in alternativa sin) sono molto comodi da visualizzare su un grafico come indicatore.
https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function
Nello screenshot, il grafico in basso. Verde/rosso sono i segnali di addestramento; viola/blu sono le previsioni del modello addestrato.
Non capisco affatto cosa fare con k-means... MS Azure ce l'ha, ma come soluzione pronta, ma qui è solo un motore e come interpretare i suoi risultati non è affatto chiaro...
bene, questo è per raggruppare dati omogenei, funziona senza un insegnante, cioè il numero di classi (cluster in questo caso) non è noto in anticipo
1 neurone non è insufficiente se il campione è grande? )
1 neurone non è abbastanza piccolo se il campione è grande? )
Scusa, stavo parlando del livello di uscita. =)
Ho fatto una griglia in alglib con uscita lineare, ma con la limitazione del range da -1 a 1, e ancora occasionalmente va fuori range dopo l'allenamento con nuovi dati,
quindi sto pensando di aggiungere softmax ora
se va fuori dai limiti, può essere considerato un ottimo segnale = 150% ))
Sì, a volte invece di 0,1 ci può essere 1, forse perché i valori sono normalizzati in modo diverso nella formazione e poi nel processo di trading, i campioni sono diversi
Beh, è per il raggruppamento di dati omogenei, funziona senza un insegnante, cioè il numero di classi (cluster in questo caso) non è noto in anticipo
Perché non si sa? Il numero di cluster in cui dividere - impostato all'avvio come valore di input: K - numero desiderato di cluster, K>=1
Supponiamo che io abbia diviso i dati in 4 gruppi, cosa dovrei fare con loro?
Ho fatto una griglia in alglib con un'uscita lineare, ma con un limite di range da -1 a 1, e ancora occasionalmente va fuori range dopo l'allenamento con nuovi dati,
quindi sto pensando di aggiungere softmax ora