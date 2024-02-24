L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 400
Scopro come funziona ogni rete separatamente. E cosa ottenere dalle loro uscite è una questione di gusto).
A proposito, sto guardando il codice del tuo file - c'è una formula diversa, non come nell'articolo, cioè n
Quindi forse non 3 ingressi (come nella formula originale), ma ancora 8... Non ho ancora capito l'essenza della nuova formula.
Stai leggendo l'articolo sbagliato :) qui
Sono lavori diversi. Non c'è bisogno di combinarli.
in una variabile
v0=blah blah blah blah
v1=blah blah blah blah
v2=blah blah blah blah
v3=blah blah blah blah
v4=blah blah blah blah
v5=blah blah blah blah
v6=blah blah blah blah
v7=blah blah blah blah
i valori degli ingressi sono registrati. poi il tutto viene inserito nella funzione
Reshetov:
VS foresta decisionale a due classi e regressione logistica:
Reshetov vince questo con una valanga di voti
Reshetov:
Se hai eseguito il dataset Hard, allora il mio risultato è il 72% di generalizzazione, a proposito, prendi il modello che ho già calcolato dal file HARD.mql e confrontalo. E cosa significa una vittoria secca, ammetto che è difficile interpretare il risultato.
Se esegui il dataset Hard, allora il mio risultato è 72% di generalizzazione, a proposito, prendi il modello che ho caricato, è già calcolato dal file HARD.mql e confrontalo. E cosa significa "vittoria secca", ammetto che è difficile interpretare il risultato.
È un risultato ridotto, è quello che ho allegato. Vedi True positive e True negative, cioè il numero di previsioni di successo per comprare e vendere, R ha più previsioni di successo, 65% contro il 45% di altri modelli. Cioè il suo modello darebbe un profitto e altri darebbero una perdita.
Io estenderei il neurone a 10 ingressi...
Ma dobbiamo aggiungere le regole al 1024:
r0 = (1 - A) * (1 - B) * (1 - C) * p0
r1 = (1 - A) * (1 - B) * C * p1
r2 = (1 - A) * B * (1 - C) * p2
r3 = (1 - A) * B * C * p3 A) * B * C * p3
r4 = A * (1 - B) * (1 - C) * p4
r5 = A * (1 - B) * C * p5
r6 = A * B * (1 - C) * p6
r7 = A * B * C * p7
.....
r1023 =
Fa paura :D
Fa paura :D
Ahem, ahem.... sembra davvero, direi addirittura terrificante.....
Fa paura :D
Spero che questo non sia stato compilato manualmente? Era in qualche modo a cicli? Manualmente ci sarebbero volute ore...
Manualmente, penso che si possano fare degli errori...
Fa paura :D
Spaventoso e un po' inutile, perché ci vorrà molto tempo nell'ottimizzatore :) nel cloud si può ancora