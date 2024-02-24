L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 183
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Hai avuto una lunga curva di apprendimento?
nella funzione newConfigNEAT, le impostazioni predefinite sono le seguenti
Attualmente sono alla 32esima generazione
32 32 82.23862 150.0092 140.4628 145.5368
[1] "Starting simulations..."
[1] "1.59 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 1 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "3.17 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 2 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "4.76 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 3 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "6.35 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 4 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "7.94 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 5 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "9.52 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 6 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "11.11 % Finished simulation of species 2 / 44 genome 1 / 2 with fitness 145.536759116526"
[1] "12.7 % Finished simulation of species 2 / 44 genome 2 / 2 with fitness 145.536759116526"
Quante generazioni dovrebbero esserci in totale 50 o 500?
=====================================
è finito alla 35esima generazione, perché proprio alla 35esima? non so...Grazie,dottor Trader.
e qualcosa è andato storto, sull'OOS per qualche motivo, non ha calcolato il valore alla fine
e qualcosa è andato storto, l'OOS non ha calcolato completamente le azioni per qualche motivo.
Tutto secondo i piani, da qualche parte nelle regole del trading c'è scritto di fermarsi se il drawdown è troppo grande.
Non appena lo S&P è sceso - l'intera strategia è crollata, ho avuto lo stesso risultato. L'autore dell'articolo o è stato molto fortunato (improbabile), o è passato attraverso diversi modelli di trading per il bene di belle immagini OOS.
Tutto secondo i piani, c'è scritto da qualche parte nelle regole di trading di fermarsi se il drawdown è troppo grande.
Non appena lo S&P è sceso - l'intera strategia è crollata, ho avuto lo stesso risultato. O l'autore è stato molto fortunato (improbabile), o è passato attraverso diversi modelli di commercio solo per il gusto di belle immagini OOS.
Tutto secondo i piani, c'è scritto da qualche parte nelle regole di trading di fermarsi se il drawdown è troppo grande.
Non appena lo S&P è sceso - l'intera strategia è crollata, ho avuto lo stesso risultato. O l'autore è stato molto fortunato (improbabile), o è passato attraverso diversi modelli di commercio solo per il gusto di belle immagini OOS.
Articolo. Bene.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2326253
Riprovato in quello che Vizard_ ha descritto
2 indicatori è molto poco, non riesco nemmeno a trovare qualcosa di adatto. Quindi, è solo un'illustrazione di "spazzatura dentro -> spazzatura fuori".
Le coordinate sono i valori di due indicatori. Il colore blu è "comprare" punti, il rosso - "vendere" punti.
6 modelli sono addestrati su punti "Train Data" e poi usati per predire un insieme di punti in coordinate (-2;-2)->(2;2), si può vedere esattamente come i modelli hanno ricordato i dati e quale è risultata la predizione sulle nuove coordinate per il modello.
Riprovato in quello che Vizard_ ha descritto
2 indicatori è molto poco, non riesco nemmeno a trovare qualcosa di adatto. Quindi, è solo un'illustrazione di "spazzatura dentro -> spazzatura fuori".
Le coordinate sono i valori di due indicatori. Il colore blu è "comprare" punti, il rosso - "vendere" punti.
6 modelli sono addestrati su punti "Train Data" e poi usati per predire un insieme di punti in coordinate (-2;-2)->(2;2), si può vedere come esattamente i modelli ricordavano i dati e quale era il risultato della predizione su nuove coordinate per il modello.
Bello, e informativo... grazie per questo
Probabilmente dovrò riunirmi e scrivere sulla mia idea di ricerca di modelli puri tutti uguali (ma ci vorrà del tempo), visto che vedo che è rilevante... Forse ne uscirà qualcosa di buono...
Dr.Trader secondo me l'intero problema è che stiamo cercando di costringere il MO a dividere l' intero campione in classi, cosa succede se oggettivamente possiamo dividere solo il ~3% del campione e diciamo no MO sei potente vai avanti e dividi tutto, non mi interessa :) quindi separa l'inseparabile con un risultato noto...
Vedete, noi cerchiamo di dividere tutti i campioni in acquisto e vendita, ed è così che vogliamo prevedere ogni singola mossa del mercato, ma i nostri predittori sono così merdosi che possono oggettivamente prevedere solo il~3% di tutte le mosse, quindi di cosa abbiamo bisogno? Dobbiamo cercare di ottenere almeno quel3% e buttare via il resto della roba indivisibile perché è la stessa spazzatura/rumore che deve essere rimossa/ragione di riqualificazione ecc... chiamatelo come volete, va bene così...
Anche se non ho ancora scritto come la vedo io, qualcuno ha qualche suggerimento su come fare questa selezione?
p.s. Sanych per favore, non parlarmi più di PCA, non è la stessa cosa ;)
Bello, e informativo... grazie per questo
Credo che dovrò mettermi d'accordo e scrivere sulla mia idea di trovare modelli puri (ma ci vorrà del tempo), visto che vedo che è rilevante... Forse ne uscirà qualcosa di buono...
Dr.Trader secondo me l'intero problema è che stiamo cercando di costringere il MO a dividere l' intero campione in classi, cosa succede se oggettivamente possiamo dividere solo il ~3% del campione e diciamo no MO sei potente vai avanti e dividi tutto, non mi interessa :) quindi separa l'inseparabile con un risultato noto...
Vedete, noi cerchiamo di dividere tutti i campioni in acquisto e vendita, ed è così che vogliamo prevedere ogni singola mossa del mercato, ma i nostri predittori sono così merdosi che possono oggettivamente prevedere solo il~3% di tutte le mosse, quindi di cosa abbiamo bisogno? Dobbiamo cercare di prendere almeno quel3% e buttare via il resto della roba indivisibile perché è la stessa spazzatura/rumore che deve essere rimossa/ragione di riqualificazione ecc... chiamatelo come volete, va bene così...
Anche se non ho ancora scritto come la vedo io, qualcuno ha qualche suggerimento su come fare questa selezione?
p.s. Sanych per favore, non parlarmi più di PCA, non è quel cappotto ;)
Ho precedentemente descritto il mio approccio alla divisione in 3 classi (vendere, ricettare, comprare). La classe "recinto" comprende tutti i casi che si contraddicono o che non possono essere divisi in classi di acquisto e di vendita. Si scopre che solo il 3-10% rientra nelle classi di acquisto e vendita. Il bello di questo approccio è che lavorando con dati sconosciuti (reali) con il tempo la rete smette di riconoscere le situazioni di mercato e comincia ad attribuirle al "recinto" sempre di più, cioè smette gradualmente di fare trading. Questo è cento volte meglio che iniziare a sbagliare sempre di più nel tempo.
Ma tutto per niente, nessuno vuole, nessuno ascolta.