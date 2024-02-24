L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3155
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non ci sono cause ed effetti evidenti nei grafici, come la temperatura dell'aria e --> l'acquisto di gelati.
Il punto è come si influenza il sistema. È qui che si considera l'impatto delle variazioni di prezzo (il vostro impatto) sulle vendite.Ho influenzato le direzioni delle transazioni addestrando il modello. Lerner mi ha dimostrato che questo non serve a nulla) ma non ha nemmeno risolto nulla.
ML# non scientifica doppia/difforme
che è quasi una copia completa del mio approccio, ma senza le importanti, dal mio punto di vista, aggiunte.
E funziona meglio.
Bingo! Ho raggiunto anch'io la cima del kozul. Non potrei essere più felice.
E altrettanto felice è questa foto:
ora almeno so come chiamare il mio approccio :)
Dovrò pagarlo per questi bei momenti.
Non ha alcun senso.
ma molto interessante).
ma molto interessante )
tanto interesse quanto comprensione)))
Qual è il risultato finale? ) Prosegue offrendo
ML# non scientifica doppia/difforme
Testarlo su altre coppie di valute, almeno 10. Se funziona su tutte, complimenti
interesse quanto la comprensione))
beh questa quest l'ho superata, non mi resta che trovarne un'altra o aspettare le patch
Controllate altre coppie di valute, almeno 10. Se funziona su tutte, complimenti
Potete verificare voi stessi, ho sviluppato un po' di tema kozul, così non vi annoierete.
Potete controllare voi stessi, ho sviluppato un tema un po' kozul per non annoiarvi.
Maxim, puoi darmi una tesi:
MO lavora sulle citazioni?
Maxim, puoi darmi una tesi:
MO funziona sulle citazioni?