L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3155

Nuovo commento
[Eliminato]  
Forester #:
Non ci sono cause ed effetti evidenti nei grafici, come la temperatura dell'aria e --> l'acquisto di gelati.

Il punto è come si influenza il sistema. È qui che si considera l'impatto delle variazioni di prezzo (il vostro impatto) sulle vendite.

Ho influenzato le direzioni delle transazioni addestrando il modello. Lerner mi ha dimostrato che questo non serve a nulla) ma non ha nemmeno risolto nulla.
[Eliminato]  
Qual è il risultato finale? ) Prosegue offrendo

ML# non scientifica doppia/difforme

che è quasi una copia completa del mio approccio, ma senza le importanti, dal mio punto di vista, aggiunte.

E funziona meglio.

Bingo! Ho raggiunto anch'io la cima del kozul. Non potrei essere più felice.


E altrettanto felice è questa foto:

ora almeno so come chiamare il mio approccio :)

Dovrò pagarlo per questi bei momenti.


 
non ha senso
[Eliminato]  
mytarmailS #:
Non ha alcun senso.

ma molto interessante).

 
Maxim Dmitrievsky #:

ma molto interessante )

tanto interesse quanto comprensione)))

 
Maxim Dmitrievsky #:
Qual è il risultato finale? ) Prosegue offrendo

ML# non scientifica doppia/difforme

Testarlo su altre coppie di valute, almeno 10. Se funziona su tutte, complimenti

[Eliminato]  
mytarmailS #:

interesse quanto la comprensione))

beh questa quest l'ho superata, non mi resta che trovarne un'altra o aspettare le patch

[Eliminato]  
Evgeni Gavrilovi #:

Controllate altre coppie di valute, almeno 10. Se funziona su tutte, complimenti

Potete verificare voi stessi, ho sviluppato un po' di tema kozul, così non vi annoierete.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Potete controllare voi stessi, ho sviluppato un tema un po' kozul per non annoiarvi.

Maxim, puoi darmi una tesi:

MO lavora sulle citazioni?

[Eliminato]  
Ivan Butko #:

Maxim, puoi darmi una tesi:

MO funziona sulle citazioni?

Self no, perché è uno strumento, e serve un altro livello di pensiero, con le categorie ML.

Solo di recente ci si è resi conto della necessità di passare da ML a ML. E sono iniziate ad emergere diverse nuove direzioni in cui è richiesta la stabilità dei risultati in sistemi complessi. Con un successo variabile.
1...314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162...3399
Nuovo commento