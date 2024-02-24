L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3025

СанСаныч Фоменко #:

Stai parlando con l'egiziano o con me?

Noto che sono abbastanza soddisfatto della sua attività in questo argomento.

Cosa vuoi da un arabo che mi ha versato il caffè in albergo?
È tutto disegnato e descritto, di cos'altro hai bisogno?
Aleksey Vyazmikin #:

Bene - l'importante è iniziare! :)

Non ho trovato soluzioni già pronte, devo analizzare la struttura ad albero. Ci vorrà un po' di tempo.
 

MO per il contesto, mashka per il trading )))

Il trading è una questione di rischio/profitto, non di akurasi... IMHO


a, MO è solo uno strumento per descrivere la vostra comprensione del mercato, il vostro modello ...

Se non c'è un modello e si pensa che il MO sia l'intelligenza artificiale e che sia tutto da solo, allora si è nei guai per molto tempo....

 
mytarmailS mashka per il commercio )))

Il trading è una questione di rischio/profitto, non di akurasi... IMHO


a, MO è solo uno strumento per descrivere la vostra comprensione del mercato, il vostro modello....

Se non c'è un modello e si pensa che il MO sia l'intelligenza artificiale e che sia tutto da solo, allora si è nei guai per molto tempo....

Quello giallo è adattivo? È al centro, è orizzontale.

 
Ivan Butko #:

Quello giallo è adattivo? È quello al centro che va in orizzontale.

No, è uno normale.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Sono 100 anni.
Da quale data a quale data dell'oos? Pensavo a un paio di mesi.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Non ho trovato soluzioni già pronte, devo analizzare la struttura ad albero. Ci vorrà un po' più di tempo.

Sì, è lo stesso per me in R - salva la struttura ad albero nel suo strano modo. Poi ho un parser separato per estrarre le foglie.

 
mytarmailS #:

E quale libreria si usa per ottenere immediatamente le disuguaglianze come regole delle foglie?

Aleksey Vyazmikin #:

Sì, è così che ho anche in R: salva la struttura ad albero nel suo strano modo. Poi ho un parser separato per estrarre le foglie.

Qualcosa del genere, si può ordinare per importanza massima nel modello, per probabilità di appartenenza a una classe e per frequenza d'uso.

Per oggi è sufficiente.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Qualcosa del genere potrebbe essere, si può ordinare per importanza massima nel modello, per probabilità di appartenenza alla classe e per frequenza d'uso

Per oggi è sufficiente.


È efficace!

Codificate i predittori in numeri del campione master?

