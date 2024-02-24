L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3025
Stai parlando con l'egiziano o con me?
Noto che sono abbastanza soddisfatto della sua attività in questo argomento.
Bene - l'importante è iniziare! :)
MO per il contesto, mashka per il trading )))
Il trading è una questione di rischio/profitto, non di akurasi... IMHO
a, MO è solo uno strumento per descrivere la vostra comprensione del mercato, il vostro modello ...
Se non c'è un modello e si pensa che il MO sia l'intelligenza artificiale e che sia tutto da solo, allora si è nei guai per molto tempo....
Quello giallo è adattivo? È al centro, è orizzontale.
No, è uno normale.
Sono 100 anni.
Non ho trovato soluzioni già pronte, devo analizzare la struttura ad albero. Ci vorrà un po' più di tempo.
Sì, è lo stesso per me in R - salva la struttura ad albero nel suo strano modo. Poi ho un parser separato per estrarre le foglie.
E quale libreria si usa per ottenere immediatamente le disuguaglianze come regole delle foglie?
Qualcosa del genere, si può ordinare per importanza massima nel modello, per probabilità di appartenenza a una classe e per frequenza d'uso.
Per oggi è sufficiente.
È efficace!
Codificate i predittori in numeri del campione master?