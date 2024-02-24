L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2980

mytarmailS #:

... senza carri e cavalli

Il Ministero della Difesa deve tenere conto del terreno della strada, degli Zig Zag, dei saliscendi.

Ma non so se sono l'unico a vedere che tutti guardano solo nello specchietto retrovisore.

 
mytarmailS #:
Quindi i rapporti SOT non sono FA?

FA con un ritardo. Non tutti sono classificati.

 
mytarmailS #:
Quindi i rapporti COT non sono FA?

A mio parere, i rapporti COT sono spazzatura. Perché il flusso degli ordini di mercato non può essere appreso in anticipo, ed è questo flusso che determina l'ordine e l'ampiezza dei movimenti di prezzo.

Ilya Filatov #:

A mio parere, i rapporti COT sono una schifezza. Perché il flusso degli ordini di mercato non può essere appreso in anticipo da nessuna parte, ed è questo flusso che determina l'ordine e l'entità dei movimenti di prezzo.

Chiaramente.

Che poi sono i vostri soldi a pagare.

 
Uladzimir Izerski #:

FA con un ritardo. Non tutti hanno diritto a un grado.

Ok.

Questo significa che ci sono diverse FA

FA con ritardo e FA senza ritardo, e forse una FA con ritardo.

Ok, cos'è un'AF senza ritardo, secondo la sua definizione?

 
Se si gestiscono i periodi di mascheratura in modo dinamico, si ottiene un buon TS sulle mascherature.



Inoltre, è possibile cercare di prevedere quali periodi di mascheratura saranno redditizi in futuro.


provare diverse variazioni delle funzioni di fitness


 
mytarmailS #:

Se si controllano i periodi delle mescole in dinamica, si ottiene un buon TC sulle mescole.



Inoltre, si può cercare di prevedere quali periodi delle masse saranno redditizi in futuro.


provare diverse variazioni delle funzioni di fitness


Sembra che il profitto medio per 1 operazione sia molto piccolo 0,01000 / 400 = 0,00002 - la strategia si basa solo sullo spread, che non sarà minimo sopra la barra.

 
Forester #:

Sembra un profitto medio molto piccolo per 1 operazione 0,01000 / 400 = 0,00002 - la strategia solo dallo spread, che non sarà minimo per la barra sarà tolto

lo spread viene preso in considerazione

