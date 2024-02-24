L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 299
Perché pensi che sia una sciocchezza? Se la previsione sarà confermata nella maggior parte dei casi sulla stessa storia
È per la ragione che è confermato che sarà trovato il modello più cool, non il contrario. Sarà una scocciatura per l'attaccante.
È per la ragione che è confermato che sarà trovato il modello più cool, non il contrario. Sarà una scocciatura per l'attaccante.
Se non sai cosa fare con questo tipo di disegni, potresti avere ragione, sto lavorando a un sistema basato su un modello, quando avrò i risultati scriverò un articolo sul forum, ma ha un approccio non standard. E il più grande equivoco che ho affrontato è proprio la ricerca di modelli attraverso la correlazione, il 50% della qualità di previsione è già andato in questa fase, ecco perché ho menzionato la visione artificiale
tali conclusioni richiedono prove )
È impossibile fornirli, perché non importa quanto scrupolose e complesse siano le prove, si può sempre obiettare con lo standard "cercare i modelli nel modo sbagliato".
Naturalmente è possibile confutare la mia affermazione con una contro-argomentazione - robusta TC sui modelli. Ma secondo me è ancora meno probabile della persuasione nella mitologia.
Cercherò di confutare sotto forma di un TS :) anche solo per il mio interesse personale
Quindi, sostenendo che non c'è alcuna possibilità di un TS sui pattern, neghiamo qualsiasi TS intelligibile sull'apprendimento automatico, e questo argomento potrebbe essere chiuso del tutto :)
Sì.
Troppo forte e non supportato.
Prendiamo l'algoritmo di apprendimento automatico "foresta casuale" - randomforest. Eseguilo su un campione di 5000 barre e cerca di trovare 500 alberi - che sono i tuoi modelli.
Risultato.
Dopo un centinaio di alberi l'errore diminuisce molto poco. E l'aumento multiplo del campione non comporta un aumento degli alberi. Quindi possiamo assumere che questo algoritmo trova meno di 100 pattern (alberi) e gli alberi aggiuntivi hanno poco effetto sul risultato
Questo è quello che sembra
Fate lo stesso per un BP a caso.
Maxim Dmitrievsky:
Cercherò di confutare in forma di TS :) anche puramente per me stesso è interessante
Cioè, affermando che non c'è possibilità di un ts basato sulle tracce, neghiamo qualsiasi ts coerente sull'apprendimento automatico, e questo argomento potrebbe essere chiuso del tutto :)
fxsaber:
Sì.
Come fai a commerciare allora? Per congetture?
Gli indicatori sono anche MO, non regressione parametrica, primitiva ma MO...
E senza un vantaggio statistico nella previsione non ha senso fare trading, come sapete. Ma alcune persone fanno trading, fanno milioni di scambi e sono costantemente in profitto, come è possibile? Non è un insider, dato che i trade durano un paio di secondi, un minuto e ce ne sono migliaia al giorno. Si scopre che questi ragazzi prevedono in qualche modo, e non c'è niente di meglio di un sofisticato MO per questo scopo.
Questa è la prova del lavoro di MO nei mercati, il fatto stesso che gli uffici HFT fanno alfa stabile con Sharpe a due cifre.
Indovinando sì, a volte divertente, a volte triste... Stavo solo dicendo che la previsione dei mercati basata sui modelli è possibile, ma tutti hanno bisogno di prove, non se ne può fare a meno. Inoltre, penso che tutto può essere previsto, e presto l'umanità farà incredibili conquiste in esso, fino a prevedere e mappare l'intera vita dell'umanità in generale, e poi farà hara-kiri a se stessa ad un certo giorno.
Se chiedete a un filosofo o a un esoterista, vi dirà che non esiste il tempo e che il presente, il futuro e il passato sono un'illusione, maya, e il risultato di una percezione imperfetta. Quindi basta guardare il passato e conoscere il futuro senza troppe difficoltà, perché tutto è uno.
