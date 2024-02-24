L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2834

mytarmailS #:
Non ho avuto successo con xgboost...
O meglio, ci sono riuscito, ma l'addestramento non ha funzionato, devi fare buona amicizia con i gradienti lì, devi rendere la funzione di fitness gradiente, con la genetica è molto più facile

Sì, questa è la parte difficile. Bisogna calcolare il gradiente e la matrice delle derivate seconde, l'Hessiano. Anche l'Hessiano deve essere positivamente definito.

Per il profitto, ad esempio, l'Hessiano è degenere (uguale a zero). È necessario perfezionare in qualche modo la funzione di perdita per ottenere un compromesso ragionevole tra necessità e bisogno.

 
Andrey Dik #:

1. Il mio cognome non è declinato
2. la questione non è se il globale cambierà o meno (cambierà per forza), ma se è possibile trovare l'estremo globale. se non vi interessa, potete semplicemente inizializzare i pesi della rete con numeri casuali e il gioco è fatto, perché che differenza fa se è globale o meno? locale))

1. Per quanto riguarda il cognome, ne terrò conto. Lei è l'unica persona che conosco con un cognome simile.

2. Vorrei obiettare che non dovremmo portare l'idea all'assurdo, ma in realtà il caso è lo stesso: non abbiamo bisogno di nessun optimum - abbiamo bisogno di plateau, più estesi, meglio, più redditizi, meglio. E l'estremo è sempre uno stato instabile, ma noi abbiamo bisogno di uno stato stabile, e in futuro. Pertanto, si scopre che la ricerca dell'optimum è un'attività dannosa.

Qui sto spingendo l'idea che la stabilità del profitto nel futuro dipenda dalle proprietà dei predittori e dipenda molto poco dal modello, e ancora meno dagli algoritmi di ottimizzazione. Si tratta di un approccio completamente diverso.

 
СанСаныч Фоменко #:

Può inviarmi il suo esempio? Abbiamo la stessa visione del problema dello scarso apprendimento dei modelli, vorrei confrontare quanto il tuo metodo di selezione sia migliore del mio e se si adatta al tuo campione.

Cosa si propone di sostituire con logloss?
 
Aleksey Nikolayev #:

In questo caso, a quanto mi risulta, l'Hessiano non viene affatto preso in considerazione.

#  Custom objective function (squared error)
myobjective <- function(preds, dtrain) {
  labels <- getinfo(dtrain, "label")
  grad <- (preds-labels)    
  hess <- rep(1, length(labels))                
  return(list(grad = grad, hess = hess))
}

#  Custom Metric
evalerror <- function(preds, dtrain) {
  labels <- getinfo(dtrain, "label")
  err <- (preds-labels)^2        
  return(list(metric = "MyError", value = mean(err)))   
}

Lavora solo per ridurre il gradiente.

grad <- (preds-labels)  


Questo è diverso.

logregobj <- function(preds, dtrain) {
  labels <- getinfo(dtrain, "label")
  preds <- 1 / (1 + exp(-preds))
  grad <- preds - labels
  hess <- preds * (1 - preds)
  return(list(grad = grad, hess = hess))
}


Ricordo che ho avuto molti problemi, quindi ho rinunciato.

Ma sarebbe bello allenare il mio fisico).
 
СанСаныч Фоменко #:

Ma in realtà le cose stanno così: non abbiamo bisogno di nessun optimum - abbiamo bisogno di plateau, piùestesi sono, meglio è, più redditizi sono, meglio è. E un estremo è sempre uno stato instabile, e l'estremo è sempre un'instabilità.

E la funzione che valuta "quanto plateau/non plateau" non è la ricerca del massimo?

E la funzione che valuta "più è redditizio meglio è" non è una ricerca di massimo ?

E la funzione che valuta "più esteso è meglio è" non è una ricerca di massimo?

E la funzione che valuta "stato stazionario/instabile" non è una ricerca di massimo?

O anche lì serve un plateau? )))) Bene, allora vedi punto uno ))))

Oh questi profani ...



SanSanych Fomenko #:

Non bisogna spingere l'idea, ma dimostrarla o almeno giustificarla....

Ce n'era uno qui, che spingeva l'idea che Mashka è la cosa migliore che ci possa essere, e a cosa serve questa spinta??????

Ancora più bello sarebbe includere il corpo mancante e pensare a quale tipo di relazione potrebbe descrivere il fattore di profitto tra chip e tag. Più o meno nessuno 🤤
 
СанСаныч Фоменко #:

1. Terrò presente il cognome. Lei è l'unica persona che conosco con quel cognome.

1. v

2. Ecco una figura, come una curva di un'ipotetica funzione di apprendimento.

Siete soddisfatti che la griglia si fermi all'estremo locale 1? O forse 2? O cosa, 3, come nel mezzo? Non si sa in anticipo quanti siano gli estremi locali, potrebbero essere 100500 o anche di più. Per questo motivo è importante cercare di trovare l'estremo locale più alto tra tutti quelli che l'algoritmo è in grado di raggiungere.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Cosa si propone di sostituire il logloss?

Se è una domanda per me, il profitto o un suo analogo ragionevole. Profitto - per ora è solo la somma di tutti i (close[i] - open[i])*prognos[i], dove prognos[i] è la previsione del colore della candela ed è 1 o -1. Potrebbe essere necessario modificarlo in qualche modo per ottenere un buon comportamento del gradiente e dell'hessian.

Aleksey Nikolayev #:

Se si tratta di una domanda per me, il profitto o un suo analogo ragionevole. Profitto - per ora è solo la somma di tutti i (close[i] - open[i])*prognos[i], dove prognos[i] è la previsione del colore della candela ed è 1 o -1. Potrebbe essere necessario modificarlo in qualche modo per ottenere un buon comportamento del gradiente e dell'hessian.

In genetica, prendiamo le variabili e le massimizziamo in base a un criterio. Non è possibile farlo in questo caso, perché la classificazione. Non c'è alcuna relazione tra il profitto e le etichette di classe. Nel migliore dei casi, non si ottiene nulla. Ecco perché tali criteri sono collocati in eval_metrics.
