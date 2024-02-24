L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2608
Puoi anche metterlo in un altro modo. Usando MoD, non otterrete sicuramente la stabilità. Perché per sfruttare i processi di mercato, bisogna conoscerli.
Sono già a conoscenza della tua preziosa opinione secondo cui bisogna praticare sempre la pratica. Ma se improvvisamente vuoi aggiungere qualcosa di sostanziale e significativo, non trattenerti.
Dicono che la redditività e l'intensità del capitale di questo algoritmo aumentano significativamente in primavera e in autunno)
Ad essere onesti, lo schema nel suo complesso sembra molto sofisticato ed è improbabile che qualcuno dall'esterno sia in grado di dire qualcosa di significativo.
1) C'è una certa associazione con il boosting, quando ogni modello successivo cerca di migliorare l'errore dei precedenti.
2) Preferisco l'approccio in cui non si cerca di ottenere un modello complesso per tutti i casi, ma se ne fanno diversi semplici che funzionano secondo il principio del trade/not trade. Puoi farne due: "comprare" e "vendere". Potresti averne quattro: "comprare dopo un movimento verso l'alto", "comprare dopo un movimento verso il basso", "vendere dopo un movimento verso il basso", "vendere dopo un movimento verso l'alto". Forse, si possono inventare più varianti) Poi si possono combinare in qualche modo - anche qui sono possibili tutti i tipi di opzioni creative).
Questo può essere considerato una prova che il prezzo non è "casuale" ma una sequenza di tendenze e flotsam?
Ecco un altro esempio: ora le vendite di gas andranno per rubli, attraverso intermediari molto probabilmente.
E se la vendita per usdrub non va in porto, allora può essere significativamente spenta? Suona logico)
Suona come dire che usare il MO porta all'atrofia del cervello)
Questo può essere considerato come una prova che il prezzo non è "casuale" ma una sequenza di tendenze e flotsam?
Onestamente, l'immagine non è molto chiara senza spiegazioni. Ed è meglio disegnare una mappa di calore o un grafico di densità.
Per progettazione, dovrebbe cercare qualcosa - non si sa cosa, ma che sia coerente. Questo è sul tema delle strategie generate automaticamente. Finora gli do una "C", forse ci sarà qualche progresso. È un soggetto non sperimentato.
Dovresti prima definire i modelli e poi costruire un modello alla ricerca di modelli... Non so cosa sto cercando
ha una neura commerciale, l'altra determina se è un modello positivo o no.
probabilmente dovreste aggiungere la parte intellettuale, per così dire.
che è la parte del grafico che ha portato all'apertura del commercio e il risultato, il modello stesso
come hai suggerito tu, se ti ricordi
nel complesso, l'approccio è interessante