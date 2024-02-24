L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2608

Puoi anche metterlo in un altro modo. Usando MoD, non otterrete sicuramente la stabilità. Perché per sfruttare i processi di mercato, bisogna conoscerli.
Cioè, partire dallo studio della struttura del mercato e non dalla curvafisica.

Sono già a conoscenza della tua preziosa opinione secondo cui bisogna praticare sempre la pratica. Ma se improvvisamente vuoi aggiungere qualcosa di sostanziale e significativo, non trattenerti.

 
Aleksey Nikolayev #:

Dicono che la redditività e l'intensità del capitale di questo algoritmo aumentano significativamente in primavera e in autunno)

Con tutto il rispetto, sembra che il tuo obiettivo nel mercato non sia quello di fare soldi, ma di pompare le tue capacità di discorso)
 
Aleksey Nikolayev #:

Molto più pratico - apertura del mercato di Google alle 10.
 
Aleksey Nikolayev #:

Sono già a conoscenza della tua preziosa opinione che bisogna praticare la pratica-pratica-pratica tutto il tempo. Ma se all'improvviso vuoi aggiungere qualcosa di importante e significativo, non trattenerti.

Ecco un altro esempio: ora le vendite di gas andranno per rubli, attraverso intermediari molto probabilmente.
E dopo, la strategia stagionale su usdrub relativa al pagamento delle tasse da parte degli esportatori è probabile che si rompa. E può essere significativamente spento fino al prossimo cambiamento nella struttura del mercato.
E usando il MO, non avete alcuna possibilità di capire perché il sistema sostenuto si è rotto e perché ha funzionato.
[Eliminato]  
Aleksey Nikolayev #:

Ad essere onesti, lo schema nel suo complesso sembra molto sofisticato ed è improbabile che qualcuno dall'esterno sia in grado di dire qualcosa di significativo.

1) C'è una certa associazione con il boosting, quando ogni modello successivo cerca di migliorare l'errore dei precedenti.

2) Preferisco l'approccio in cui non si cerca di ottenere un modello complesso per tutti i casi, ma se ne fanno diversi semplici che funzionano secondo il principio del trade/not trade. Puoi farne due: "comprare" e "vendere". Potresti averne quattro: "comprare dopo un movimento verso l'alto", "comprare dopo un movimento verso il basso", "vendere dopo un movimento verso il basso", "vendere dopo un movimento verso l'alto". Forse, si possono inventare più varianti) Poi si possono combinare in qualche modo - anche qui sono possibili tutti i tipi di opzioni creative).

Per quanto ne so, dovrebbe cercare qualcosa che sia coerente, ma non so cosa sia. Questo è sull'argomento delle strategie generate automaticamente. Finora gli do una "C", forse ci sarà qualche progresso. Un argomento non sperimentato.
 

Questo può essere considerato una prova che il prezzo non è "casuale" ma una sequenza di tendenze e flotsam?


 
E se la vendita per usdrub non va in porto, allora può essere significativamente spenta? Suona logico)

codice segreto:
E usando il MO, non avete alcuna possibilità di capire perché il sistema sostenuto si è rotto e perché ha funzionato.

Suona come dire che usare il MO porta all'atrofia del cervello)

 
Rorschach #:

Questo può essere considerato come una prova che il prezzo non è "casuale" ma una sequenza di tendenze e flotsam?


Onestamente, l'immagine non è molto chiara senza spiegazioni. Ed è meglio disegnare una mappa di calore o un grafico di densità.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Per progettazione, dovrebbe cercare qualcosa - non si sa cosa, ma che sia coerente. Questo è sul tema delle strategie generate automaticamente. Finora gli do una "C", forse ci sarà qualche progresso. È un soggetto non sperimentato.
Prima dammi una definizione di modello, e poi costruisci un modello che cerchi un modello... Altrimenti ottieni quello che stai cercando - non so cosa.
 
mytarmailS #:
Dovresti prima definire i modelli e poi costruire un modello alla ricerca di modelli... Non so cosa sto cercando

ha una neura commerciale, l'altra determina se è un modello positivo o no.

probabilmente dovreste aggiungere la parte intellettuale, per così dire.

che è la parte del grafico che ha portato all'apertura del commercio e il risultato, il modello stesso

come hai suggerito tu, se ti ricordi

nel complesso, l'approccio è interessante

