L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2562
Sto lentamente entrando nella decomposizione wavelet.
Mi sono imbattuto in questo schema, sulla differenza tra la decomposizione abituale e la decomposizione in batch.
L'ho evidenziato io stesso per una migliore visibilità.
Dicono che la decomposizione per lotti dà risultati più accurati della decomposizione abituale.
Forse anche voi sarete interessati a saperlo.
Alcuni anni fa ho sfogliato molti libri sulle wavelets, ora sono più interessato a come calcolarle velocemente. Questi diagrammi sono in realtà fuorvianti. I diagrammi mostrano una ripartizione in componenti LF e HF. Questo è ciò che sarà dopo la decomposizione wavelet. Ma dallo schema sembra che le wavelet siano filtri LF, quando in realtà le wavelet sono filtri passa banda con alcune proprietà che piacciono ai matematici.
Ciò che è descritto sopra non include uno schema di sollevamento. È roba piuttosto interessante, ma non l'ho approfondita.
Probabilmente diventa bandpass dopo l'estrazione dei coefficienti, un certo nodo,
impostazione di una soglia di penalità e ulteriore riduzione del rumore, compressione.
Anch'io lo sto ancora studiando. Il punto è che le wavelets sono applicabili sia al segnale unidimensionale che ai dati matriciali.
Forse il sollevamento è applicabile solo alle trasformazioni di matrice. Finora, voglio capire le opzioni di applicazione dei diversi approcci.
Non si tratta di trovare un modello di successo a caso, ma di aumentare la probabilità di rendere quel modello di successo.
allora devi essere più specifico.