Perché?
non abbiamo bisogno di cercare un ciclo corretto (sinusoide) che non esiste
ma diversi cicli semplici (sinusoidi) la cui somma creerà il nostro ciclo complesso non sinusoidale (complesso dalla parola add)
Alexei, hai una buona comprensione di hmm?
Ho più o meno capito il succo, ma non ho approfondito la pratica, perché non li considero adatti ai prezzi.
Perché dovremmo detrenderizzare? Dobbiamo cercare delle tendenze. È più un de-trending).
Per non perdere il momento in cui il rumore diventa la tendenza opposta)
Ho più o meno capito il concetto, ma non ho approfondito perché non credo che siano adatti ai prezzi.
Vorrei insegnare SMM, ma in un modo insolito, attraverso una funzione di fitness, genetica o altro...
Voglio fare le matrici di transizione di stato da solo ... ho un pacchetto, queste matrici, ma cosa esattamente e dove cambiare, non capisco davvero, puoi aiutare con questo?
Perché la regolarità non dovrebbe essere chiamata - un modello?
Perché la "regolarità" ha una definizione e non corrisponde alla tua...
la prima legge della logica è violata)
Non è mia, è tratta da qualche articolo.
Una specie di articolo pseudoscientifico visto che l'autore viola la prima legge della logica...
Non puoi chiamare uno schema una regolarità, anche se il concetto di regolarità è già preso...
Che stupido...
Ma la regolarità non influenza la capacità predittiva
Capacità predittiva di cosa?
se si tratta di una serie stazionaria, certo che sì.
Le serie stazionarie possono essere regolari e singolari. Forse questo aiuterà nella ricerca :)
cercando la strada per il manicomio? :)