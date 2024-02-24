L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2409

Nuovo commento
 

Osservazione interessante (strano che nessuno ci abbia mai pensato)

Se si addestra un modello in una piccola finestra di 100 su prezzi non normalizzati così com'è, allora il modello predice molto bene i nuovi dati se sono nella stessa gamma come su un vassoio...

Il modello prende in considerazione i prezzi passati, cioè i livelli...

cioè, il modello cattura non solo il modello e il prezzo target ma anche il prezzo del modello e lo confronta con il prezzo corrente

nell'immagine superiore i primi 100 prezzi (blu) sono una traccia, poi un test...

in basso il modello di uscita nella probabilità di acquisto


Ecco come appare l'immagine se il prezzo di prova non è nella gamma del vassoio


Sarebbe molto interessante sviluppare qualche segno su questo tema ma è difficile lavorare con prezzi assoluti


Molto interessante, onestamente.


 
mytarmailS:

Osservazione interessante (strano che nessuno ci abbia mai pensato)

Se si addestra il modello in una piccola finestra di 100 su prezzi non normalizzati così com'è, allora il modello predice molto bene i nuovi dati se sono nella stessa gamma come su un vassoio...

Il modello prende in considerazione i prezzi passati, cioè i livelli...

cioè, il modello cattura non solo il modello e il prezzo target ma anche il prezzo del modello e lo confronta con il prezzo corrente

nell'immagine superiore i primi 100 prezzi (blu) sono una traccia, poi un test...

in basso il modello di uscita nella probabilità di acquisto


Ecco come appare l'immagine se il prezzo di prova non è nella gamma del vassoio


Sarebbe molto interessante sviluppare qualche segno su questo tema ma è difficile lavorare con prezzi assoluti


Molto interessante, ad essere onesti.


Si potrebbe sottrarre la media mobile e normalizzare per la volatilità. Poi si ottiene una serie stazionaria.

 
Victor:

Puoi sottrarre la media mobile e normalizzare per la volatilità. Poi si ottiene una serie stazionaria.

Cosa farà?

[Eliminato]  
mytarmailS:

Osservazione interessante (strano che nessuno ci abbia mai pensato)

Se si addestra un modello in una piccola finestra di 100 su prezzi non normalizzati così com'è, allora il modello predice molto bene i nuovi dati se sono nello stesso range di un vassoio...

Il modello prende in considerazione i prezzi passati, cioè i livelli...

cioè, il modello cattura non solo il modello e il prezzo target ma anche il prezzo del modello e lo confronta con il prezzo corrente

nell'immagine superiore i primi 100 prezzi (blu) sono una traccia, poi un test...

in basso il modello di uscita nella probabilità di acquisto


Ecco come appare l'immagine se il prezzo di prova non è nella gamma del vassoio


Sarebbe molto interessante sviluppare qualche segno su questo tema ma è difficile lavorare con prezzi assoluti


Molto interessante, onestamente


Ho scritto da tempo, in base alle mie osservazioni, che la normalizzazione è il male. La questione è come minimizzarlo. Perché nei mercati di tendenza, ci sarà sempre un movimento fuori dal range e la normalizzazione sarà ancora necessaria.
 
Maxim Dmitrievsky:
Ho scritto molto tempo fa dalle mie osservazioni che la normalizzazione è il male. La questione è come minimizzarlo. Perché nei mercati di tendenza sarà sempre fuori dal range e dovremo comunque normalizzare le caratteristiche.

Usare una distribuzione generale (supponendo che prezzo == SB) piuttosto che una distribuzione campione di una caratteristica per la normalizzazione?

[Eliminato]  
Aleksey Nikolayev:

Usare una distribuzione generale (supponendo che prezzo == SB) piuttosto che una distribuzione campione per la normalizzazione?

Sono d'accordo con alcuni approcci innovativi)

 
Maxim Dmitrievsky:

Sono d'accordo con alcuni approcci innovativi)

far girare la trottola.

come mi hai detto tu,

sai di chi sto parlando?

Un maledetto ebreo.
[Eliminato]  
Fast235:

far girare la trottola.

come mi ha detto lui,

sai di chi stai parlando?

Non puoi essere nervoso, ora ma dopo.
Trovo il maestro Yoda abbastanza difficile da capire, è più facile guardare al domani
 
Maxim Dmitrievsky:
Ho scritto molto tempo fa dalle mie osservazioni che la normalizzazione è il male. La questione è come minimizzarlo. Perché nei mercati di tendenza ci saranno sempre dei fuori gamma e dobbiamo ancora normalizzare le caratteristiche.

Possiamo raggruppare (o in modo più semplice dividere) i prezzi in intervalli, ogni intervallo può essere rappresentato come una serie stazionaria, possiamo anche normalizzare, e ricorderemo i prezzi passati...

solo come idea...


[Eliminato]  
mytarmailS:

Potremmo raggruppare (o in modo più semplice dividere) i prezzi in intervalli, ogni intervallo potrebbe essere rappresentato come una serie stazionaria, potremmo poi anche normalizzare, e ricorderemmo i prezzi passati...

solo come idea...

E quando ci si sposta da una gamma all'altra cosa fare
1...240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416...3399
Nuovo commento