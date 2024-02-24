L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2409
Osservazione interessante (strano che nessuno ci abbia mai pensato)
Se si addestra un modello in una piccola finestra di 100 su prezzi non normalizzati così com'è, allora il modello predice molto bene i nuovi dati se sono nella stessa gamma come su un vassoio...
Il modello prende in considerazione i prezzi passati, cioè i livelli...
cioè, il modello cattura non solo il modello e il prezzo target ma anche il prezzo del modello e lo confronta con il prezzo corrente
nell'immagine superiore i primi 100 prezzi (blu) sono una traccia, poi un test...
in basso il modello di uscita nella probabilità di acquisto
Ecco come appare l'immagine se il prezzo di prova non è nella gamma del vassoio
Sarebbe molto interessante sviluppare qualche segno su questo tema ma è difficile lavorare con prezzi assoluti
Molto interessante, onestamente.
Si potrebbe sottrarre la media mobile e normalizzare per la volatilità. Poi si ottiene una serie stazionaria.
Ho scritto molto tempo fa dalle mie osservazioni che la normalizzazione è il male. La questione è come minimizzarlo. Perché nei mercati di tendenza sarà sempre fuori dal range e dovremo comunque normalizzare le caratteristiche.
Usare una distribuzione generale (supponendo che prezzo == SB) piuttosto che una distribuzione campione di una caratteristica per la normalizzazione?
Sono d'accordo con alcuni approcci innovativi)
Ho scritto molto tempo fa dalle mie osservazioni che la normalizzazione è il male. La questione è come minimizzarlo. Perché nei mercati di tendenza ci saranno sempre dei fuori gamma e dobbiamo ancora normalizzare le caratteristiche.
Possiamo raggruppare (o in modo più semplice dividere) i prezzi in intervalli, ogni intervallo può essere rappresentato come una serie stazionaria, possiamo anche normalizzare, e ricorderemo i prezzi passati...
solo come idea...
