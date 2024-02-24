L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2407
Discutere su quale modello sia migliore è un gioco da ragazzi, io soffrivo di questo schifo circa 7 anni fa.
come generare nuove caratteristiche informative - SI
come creare funzioni di fitness oggettive per il mercato - SI
come trasformare le informazioni in arrivo - SI
come costruire funzioni adatte al mercato - SI
ma discutere su cosa sia meglio NS o Forrest sugli stessi dati vuoti è solo FEIS PALM...
la differenza di errore tra tutte le decine di algoritmi MO diversi è dello 0,5 - 2%
2% Carl!!! dobbiamo discutere di qualcosa che dia uno scarto del 20-30%
Se i segni sono informativi allora qualsiasi AMO funzionerà bene, è vero anche il contrario!!!!
Queste sono le parole di un uomo che non capisce nulla di ciò che ha discusso in questo thread per ANNI.
"La differenza di errore" su un test in avanti tra laregressione lineare muta convenzionale e NS può essere PIÙ del 20-30% e non a favore della rete.
E questo è facile da controllare e dimostrare.
È per questo che le reti sono la solita misura
Demo
Curva blu (GBP D1 - GBP LineReg), curva arancione(GBP D1 - GBP NN).
Campione di apprendimento 2009-2020, avanti 2021.
Le variabili indipendenti sono le stesse.
Per favore inviatemi i dati nel formato di segni, target, uscite dei neuroni, uscite di regressione ed etichette, dove traccia è dove test
)No, non posso resettare i segni.
Perché?
Beh, questo è già il mio know-how.
Quindi, se ci butti dentro una matrice di caratteristiche già pronte e un obiettivo già pronto, questo rivela il tuo tipo di know-how della tecnologia?
Dmitry, sei un genio! )) Sarà meglio che vada a leggere un libro ora ...
Grazie!