Aleksey Vyazmikin:

Intendo l'implementazione specifica di Yandex. Su python, è chiaro che tutto non è complicato dalle opzioni disponibili pubblicamente :)

Perché il cemento? Non sei un motore di ricerca.

 
Maxim Dmitrievsky:

perché uno specifico, non sei un motore di ricerca.

In effetti non ce n'è bisogno.

Aleksey Vyazmikin:

Non ce n'è essenzialmente bisogno.

Studiare python in termini generali, è semplice. Ti ho mandato la lista dei libri. L'ho fatto.

Sarete in grado di utilizzare quelli più interessanti. Se avete intenzione a lungo termine di interessarvi a MO, naturalmente.

Semplicemente non ci sono altre opzioni
 
Maxim Dmitrievsky:

studiare python in termini generali, è semplice. Ho caricato una lista di libri. Ho chiesto asilo.

Sarete in grado di usare tutte le cose interessanti. A meno che, ovviamente, non abbiate intenzione di essere interessati al MO a lungo termine.

nessun'altra opzione

Ciao, lanciami il link per i libri) mancati.

 
Aleksey Vyazmikin:

Non ce n'è essenzialmente bisogno.

Se guardate il video di Max, come fa lui, è il 50% di ricerca su google per i pacchetti e le spiegazioni e la metà di tutto il resto))) Ciò che rende python attraente, a differenza di php per esempio, è la disponibilità di materiale open source sul web.

 
Alexander Alexeyevich:

Ciao, lanciami un link ai libri) in qualche modo l'ho perso.

Maxim Dmitrievsky:

Un archivio davvero bello di letteratura su python e apprendimento automatico in python

https://codernet.ru/books/python/?page=1

Mi piace il libro del pitone rosa, ma non è ancora arrivato.

Python | CoderNet
  • codernet.ru
Архив учебной литературы по программированию на языке Python
 

Per quelli a cui piace pensare alla meccanica del mercato...

Addestrato il modello a riconoscere il punto di inversione verso il basso, l'uscita del modello ha una probabilità da 0 a 1

L'indicatore (uscita) è mostrato in blu

In termini semplici, l'indicatore mostra l'interesse dei venditori per le vendite


Come si può vedere dalla foto, l'indicatore funziona anche a volte

Ma più interessante è qualcos'altro... Tutte le belle e vanitose "tendenze al ribasso" avvengono esattamente quando l'indicatore mostra zero interesse dei venditori nelle vendite

E appena appare l'interesse, inizia la crescita))

Così pensi perché tutti stanno perdendo, perché la TS sta affondando, ecc...

 
mytarmailS:

Per coloro che amano speculare sui meccanismi del mercato...



come si può vedere dalla foto, l'indicatore funziona anche a volte

Ma più interessante è un'altra cosa... Tutte le belle e vanitose "tendenze al ribasso" avvengono proprio nel momento in cui l'indicatore mostra ai venditori zero interesse a vendere


Perché gli acquirenti?

