L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2227
Intendo l'implementazione specifica di Yandex. Su python, è chiaro che tutto non è complicato dalle opzioni disponibili pubblicamente :)
Perché il cemento? Non sei un motore di ricerca.
In effetti non ce n'è bisogno.
Studiare python in termini generali, è semplice. Ti ho mandato la lista dei libri. L'ho fatto.
Sarete in grado di utilizzare quelli più interessanti. Se avete intenzione a lungo termine di interessarvi a MO, naturalmente.Semplicemente non ci sono altre opzioni
studiare python in termini generali, è semplice. Ho caricato una lista di libri. Ho chiesto asilo.
Ciao, lanciami il link per i libri) mancati.
Se guardate il video di Max, come fa lui, è il 50% di ricerca su google per i pacchetti e le spiegazioni e la metà di tutto il resto))) Ciò che rende python attraente, a differenza di php per esempio, è la disponibilità di materiale open source sul web.
Ciao, lanciami un link ai libri) in qualche modo l'ho perso.
Un archivio davvero bello di letteratura su python e apprendimento automatico in python
https://codernet.ru/books/python/?page=1
Mi piace il libro del pitone rosa, ma non è ancora arrivato.
Per quelli a cui piace pensare alla meccanica del mercato...
Addestrato il modello a riconoscere il punto di inversione verso il basso, l'uscita del modello ha una probabilità da 0 a 1
L'indicatore (uscita) è mostrato in blu
In termini semplici, l'indicatore mostra l'interesse dei venditori per le vendite
Come si può vedere dalla foto, l'indicatore funziona anche a volte
Ma più interessante è qualcos'altro... Tutte le belle e vanitose "tendenze al ribasso" avvengono esattamente quando l'indicatore mostra zero interesse dei venditori nelle vendite
E appena appare l'interesse, inizia la crescita))
Così pensi perché tutti stanno perdendo, perché la TS sta affondando, ecc...
Grazie tappo
Perché gli acquirenti?