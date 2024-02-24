L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2211

Nuovo commento
 
Alexander:

Se si addestra un neurone a fare un profitto) deve imparare a non perdere)))) ma c'è un problema: la griglia smette di aprire posizioni per mantenere il deposito. ho provato. ho provato con diversi metodi con e senza stop, il risultato è lo stesso: la griglia alla fine decide che il modo migliore per fare un profitto è quello di mantenere il deposito

Non sai cos'è l'ottimizzazione multi-criteri?

[Eliminato]  
mytarmailS:

Non sai cos'è l'ottimizzazione multi-criteri?

Non dire cazzate... è solo la somma dei risultati di diversi ffs

non dire stronzate se non sai cosa e perché

 
Maxim Dmitrievsky:
Ti alleni subito con lo sharpe ratio o r2, ma non ha senso. Sarà quasi lo stesso che con le metriche standard, perché sono simili.

cos'è r2?

Sto solo cercando di mostrare i profitti per ora, ma sto solo cercando...

equilibrio su trayne

equilibrio sul test

5 min, commissione inclusa...

[Eliminato]  
mytarmailS:

cos'è r2?


Finora mi sono allenato solo per il profitto, ma è una prova...


equilibrio su trayne

equilibrio sul test

5 minuti, commissione inclusa...

per quale tipo di profitto?

tutti i set up e il commercio
 
Maxim Dmitrievsky:

il neurone dell'articolo sta sparando su quello vero.

Bello!!!

Quindi non è un neurone, è una spinta, no?

[Eliminato]  
mytarmailS:

bello!!!

non hai un neurone, hai un booster, no?

 
Maxim Dmitrievsky:

Non dire stronzate... sto solo sommando i risultati di diverse FF.

non dire stronzate se non sai cosa e perché

con chi stai parlando e perché? :)

non si possono fare i conti...

[Eliminato]  
mytarmailS:

Con chi stai parlando e perché? :)

Non puoi impilare...

Voglio dire che non puoi... beh, puoi dividerlo ))

 
Maxim Dmitrievsky:

Che tipo di profitto? Il massimo profitto?

Tutto quello che devi fare è metterlo e commerciare.

ci sono problemi ...

1) l'algo muore, nel tempo

2) scarsa funzione di fitness, risultati instabili

 
Maxim Dmitrievsky:

il neurone dell'articolo sta sparando su quello vero.


L'articolo è tuo, posso avere il link?

1...220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218...3399
Nuovo commento