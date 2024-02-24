L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2211
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Se si addestra un neurone a fare un profitto) deve imparare a non perdere)))) ma c'è un problema: la griglia smette di aprire posizioni per mantenere il deposito. ho provato. ho provato con diversi metodi con e senza stop, il risultato è lo stesso: la griglia alla fine decide che il modo migliore per fare un profitto è quello di mantenere il deposito
Non sai cos'è l'ottimizzazione multi-criteri?
Non sai cos'è l'ottimizzazione multi-criteri?
Non dire cazzate... è solo la somma dei risultati di diversi ffs
non dire stronzate se non sai cosa e perché
Ti alleni subito con lo sharpe ratio o r2, ma non ha senso. Sarà quasi lo stesso che con le metriche standard, perché sono simili.
cos'è r2?
Sto solo cercando di mostrare i profitti per ora, ma sto solo cercando...
equilibrio su trayne
equilibrio sul test
5 min, commissione inclusa...
cos'è r2?
Finora mi sono allenato solo per il profitto, ma è una prova...
equilibrio su trayne
equilibrio sul test
5 minuti, commissione inclusa...
per quale tipo di profitto?tutti i set up e il commercio
il neurone dell'articolo sta sparando su quello vero.
Bello!!!
Quindi non è un neurone, è una spinta, no?
bello!!!
non hai un neurone, hai un booster, no?
sì
Non dire stronzate... sto solo sommando i risultati di diverse FF.
non dire stronzate se non sai cosa e perché
con chi stai parlando e perché? :)
non si possono fare i conti...
Con chi stai parlando e perché? :)
Non puoi impilare...
Voglio dire che non puoi... beh, puoi dividerlo ))
Che tipo di profitto? Il massimo profitto?Tutto quello che devi fare è metterlo e commerciare.
ci sono problemi ...
1) l'algo muore, nel tempo
2) scarsa funzione di fitness, risultati instabili
il neurone dell'articolo sta sparando su quello vero.
L'articolo è tuo, posso avere il link?