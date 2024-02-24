L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2221

mytarmailS:

Beh, va bene anche senza casualità)

Non ho ancora capito qual è il suo ruolo lì

Il tagging è più normale dello zigzag o di Dio sa cosa.
 
Maxim Dmitrievsky:
non so... forse non capisco.

mytarmailS:

Non c'è niente da capire, non è la parte più importante dell'algoritmo. Puoi segnarlo a modo tuo
 
Aspetta che mi metta al passo con i tempi.
Fast235:
aspetta, arrivo subito.
Esci ed entra bene 🤣🤣🤣 OK, voi divertenti, tornerò più tardi
 
Maxim Dmitrievsky:
Entrare splendidamente

se stiamo ancora parlando di gusti,

 
Maxim Dmitrievsky:

Comunque... ho fatto

non ha addestrato ancora nulla, ma visivamente, non vedo nulla di sbagliato


psa è sui segni di un 5 comp

e con dati simulati

gli ammassi sono più densi, almeno. Dovrebbero esserci meno emissioni.

 
Maxim Dmitrievsky:

Dobbiamo provarlo...

Se i prezzi non normalizzati sono sottoposti a rsa, allora si può vedere la differenza

ma non ha senso usare quelli non classificati


 
mytarmailS:

Ho capito come si può addestrare un neurone "minimo" da quasi tutti i pacchetti che sono progettati per la classificazione o la regressione.

La cosa principale è che il pacchetto permette di accedere e modificare le scale neurali.


La ricetta è la seguente.

1) addestrare la rete neurale, non importa cosa, la cosa principale è ottenere un modello con pesi

2) scegliere il metodo di ottimizzazione (genetica, muravi, swarming, simulazione di annealing, ecc.)

3) scrivere una funzione di fitness

4) prendere i pesi del neurone e rappresentarli come parametri per l'ottimizzazione

tutti!!! )))

Puoi allenare neuronka a fare un profitto, o fargli creare una specie di mega indicatore o qualsiasi altra cosa.

Tutto è stato pensato da tempo! Vedere il pacchetto R - "automl"!

