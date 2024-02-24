L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2172

Renat Akhtyamov:

cosa stai facendo a dormire ora?

aprilo ora, qual è il tuo problema o qual è il tuo problema?

;)

avrai presto un problema

Ti darò un vantaggio di qualche ora.
 
Maxim Dmitrievsky:

Stai per finire nei guai.

Hai deciso di provare una partita di pipsqueak, ho detto di sì.

aprire

 
Maxim Dmitrievsky:

Sarai presto nei guai.

Vi darò un vantaggio tra qualche ora.

Ho un handicap, è su questo che faccio trading.

Andiamo nello stesso momento.

Renat Akhtyamov:

Ho un handicap, è su questo che faccio trading.

Andiamo nello stesso momento.

Te l'ho detto, domani è il giorno giusto.

Ho bisogno di imparare, non ho scommesso sul bitcoin

 

Sì...

Il soggetto migliora ogni giorno.

E sembrerebbe essere semplice. Ci sono i corifei di MO qui, ma praticamente, non ci sono maghi in grado di suggerire alcune caratteristiche magiche (giusto?) che avrebbero potere predittivo. Dimostrando teoricamente che queste sono effettivamente delle ottime patatine, naturalmente...

Quindi, è già stato detto, non da me, ma da tutti, che il modello più semplice per la previsione è il segno del prossimo ritorno di un processo stazionario con un ACF non nullo.

Siamo fortunati con ACF - nel mercato non importa cosa facciamo con le quotazioni, è sempre non zero e questo dà grande speranza a coloro che soffrono.

Ma dov'è la stazionarietà e come si può prevedere il segno del prossimo incremento se può essere senza mezzi termini = 0?

Ahem... Ho già mostrato molte volte un passaggio del Libro della Genesi. Lo mostrerò di nuovo:

"... è elementare, la distribuzione stazionaria si ottiene scrivendo barre con un numero uguale di ticks.
in questo caso la distribuzione degli intervalli tra OPEN tali barre è esponenziale:

, e la distribuzione degli incrementi è doppiamente triangolare:

Ora, con una tale distribuzione di rientri, prevedere il segno del prossimo non sembra essere un compito così impossibile.

Ahem.

 

- Blue-eyed Cote - 'Ho trovato un altro errore nella formula tutto ora grail > eseguire il monitoraggio > equità giù > eliminare il monitoraggio > un altro errore > nuovo rena . > formula

- Musicista sudato - 'OK da lunedì eseguirò un segnale per mostrare quanto sono figo > equità giù > rimozione del monitoraggio > che è diverso ... > questa è l'altra cosa che ho testato

 
Maxim Dmitrievsky:

Ti ho mandato un messaggio - domani si comincia.

Devo insegnare che non ho scommesso sul bitcoin.

sei il 67% del saldo

ahahahaha

 
Alexander_K:

Sì...

L'argomento migliora di giorno in giorno.



Ciao! È bello vederti, sta già diventando noioso.

 
Evgeny Chumakov:


Ciao! È bello vederti, sta diventando noioso.

Ciao! Ahem... Sì, non sono qui da molto tempo. Passavo di qui.

 
Evgeniy Chumakov:

- Blue-eyed Cote - 'Ho trovato un altro errore nella formula tutto ora grail > eseguire il monitoraggio > equità giù > eliminare il monitoraggio > un altro errore > nuovo rena . > formula

- Musicista sudato - 'OK da lunedì eseguirò un segnale per mostrare quanto sono figo > equità giù > rimozione del monitoraggio > che è diverso ... > questa è l'altra cosa che stavo testando...

e tu hai appena ingoiato il codice che ho postato e ora decidi cosa?

Non ti capisco.

è molto scortese.

