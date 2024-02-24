L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2109
selezionare tutti i file e scaricarli, saranno zippati
diverse lunghezze di campione, allora se una parte
Grazie, è vero - si può scaricare come archivio, il che è bello!
Ma diverse lunghezze di campionamento non vanno bene, stavo pensando di selezionare le colonne più casuali dove piccole deviazioni sono accettabili.
Penso che non sia necessario applicare questo metodo al campione - altrimenti come posso usarlo nella vita reale.
Lo sto eseguendo per l'allenamento, vediamo cosa succede.
Non ne ho bisogno per gli esami, ma potrebbe tornare utile.
Troppo pigro per convertire)
Lasciatemi spiegare:
1) ordiniamo la colonna
2) contiamo il numero medio di elementi in un quanto, ad esempio 10000 elementi / 255 quanti = 39,21
3) nel ciclo, ci spostiamo di 39,21 elementi in ogni passo e aggiungiamo il valore dalla matrice ordinata alla matrice dei valori dei quanti. Cioè il valore 0 dell'array = valore 0 quantum, 39° valore = 1 quantum, 78° valore = 2 quantum, ecc.
Se il valore è già presente nell'array, cioè se entriamo in una zona con molti duplicati, saltiamo il duplicato e non lo aggiungiamo.
Ad ogni passo, aggiungiamo esattamente 39,21, e poi arrotondiamo la somma per selezionare un elemento della matrice, in modo che sia uguale. Cioè invece di 195 (39*5 = 195) prendete 196 ( 39,21 * 5 = (int) 196,05).
Con la distribuzione uniforme è chiaro - creerei un array di valori unici e lo userei per il taglio.
Ma ci sono altri metodi per dividere la griglia:
Ci devono essere molti campioni, altrimenti il modello non imparerà nulla.
ci devono essere molti campioni, altrimenti il modello non imparerà nulla
Questi sono i metodi di quantizzazione del campionamento per CatBoost - questi sono i confini su cui va poi l'enumerazione/apprendimento.
I miei esperimenti mostrano che la griglia dovrebbe essere scelta per ogni predittore separatamente, poi si osserva un aumento della qualità, ma non è in grado di farlo CatBoost e non sono in grado di costruire una griglia e devo costruire griglie e caricarle in csv, e poi iterarle per stimare il comportamento degli obiettivi in esse. Penso che sia uno strumento molto promettente, ma ho bisogno di tradurre il codice in MQL.
È nelle impostazioni del modello stesso (parametri)? Non so cosa sia
se non è nelle impostazioni, allora è una stronzata.
È nelle impostazioni, almeno per la linea di comando
--confine-tipo
Il modo diquantizzazione per le caratteristiche numeriche.
Fa una grande differenza? Dovrebbe essere all'interno di una percentuale
La scelta della giusta ripartizione ha un impatto significativo sul risultato.
Ecco un esempio su Recall - fino al 50% di variazione - per me è significativo.
Aumentando i limiti da 16 a 512 in incrementi di 16 - anche se non in ordine sull'istogramma - i miei titoli sono un po' un ostacolo.
Sto ancora sperimentando la selezione delle maglie, ma è già ovvio che ci sono diversi predittori per i quali sono necessarie diverse maglie, per osservare la logica, e non solo per adattarle.