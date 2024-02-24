L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2095
Non so nulla ma vi sosterrò.
C'è una ragione per questo. È una valutazione di FA. Che può essere usato per qualsiasi scopo e compito.
https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/526542/
e forse qualcun altro sarà interessato (sembra che io sia stato risucchiato da Python)
Una citazione - "Google Colaboratory è un servizio relativamente recente basato su cloud di Google, volto principalmente a facilitare la ricerca di apprendimento automatico e fornendo tutto il necessario per farlo direttamente nel vostro browser.
Utilizzando Google Colaboratory, è possibile accedere in remoto a una macchina alimentata dalla GPU nVidia Tesla K80. Questo rende la vita molto più facile quando si tratta di eseguire esperimenti che coinvolgono l'apprendimento automatico.
Google Colaboratory può essere usato per:
- imparare la programmazione Python
- imparare a lavorare con i popolari pacchetti di costruzione di modelli di deep learning, come TensorFlow, Keras, PyTorch. Se, per qualche ragione, non avete il pacchetto giusto, potete facilmente installarlo usando il gestore di pacchetti pip
Google Colaboratory è una piattaforma Jupyter Notebook (maggiori informazioni su Notebook qui: https://webdevblog.ru/jupyter-notebook-dlya-nachinajushhih-uchebnik/) distribuito nel cloud. Permette di eseguire Jupyter Notebooks su una macchina remota. I quaderni sono file .ipynb memorizzati in Google Drive".
È roba buona, vai a prenderla.
Se i dati non sono troppo grandi, è meglio su un PC locale. In google colab i kernel sono disattivati al minimo, devi reinstallare tutti i pacchetti e scaricare i dati. Il processore lì è solo 4 core e tesla non è il più potente
probabilmente hanno aggiornato i core a uno solo) se ne vuoi di più, dovrai pagarlo.
Non capisco, il testo è più comodo del ssv?
Che differenza c'è? L'ho solo letto, tutto qui.
Hai provato a usare tutte le valute?
Maxim Dmitrievsky:
Se c'è una massa critica di utenti Python qui - aggiungeranno il supporto nativo ONNX a Metatrader, sarà facile trasferire modelli da Python direttamente al terminale. Per testare, pubblicare sul mercato e così via. Ma finora tutto è molto noioso e senza vita... o messo + se c'è qualcuno vivo che ha bisogno o è interessato. Diciamo che c'è una buona rete addestrata su tensore o torcia che mostra risultati. Trasferirlo su Metatrader da soli è praticamente irrealistico. Lo stesso catbust supporta onnx.
(Sono d'accordo, anche se non capisco ancora cosa sia ONNX))) ma ho dato un'occhiata veloce.
Ho un modello funzionante in Keras e sembra funzionare sul mio tester. Ora sto cercando di eseguirlo sul conto demo in MetaTrader. Forse sarà possibile collegarlo a ONNX
sembro un idiota? )
Mi piace, anche se non ho ancora capito cosa sia ONNX )))) ma l'ho conosciuto rapidamente.
Ho un modello funzionante in Keras e sembra funzionare sul mio tester. Ora sto cercando di eseguirlo sul conto demo in Metatrader. Forse può essere collegato a ONNX
Questo è qualcosa come json per salvare e trasferire i modelli, un formato comune. Può essere trasferito ad altre lingue e da un ambiente all'altro
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78#comment_19128403
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page77#comment_19128330
Perché?
Sono a una conferenza di roll-up, posterò più tardi.