Sono a una conferenza di roll-up, scriverò più tardi.
Andrò alla riunione settimanale degli esperti di degustazione di lager e discuteremo anche del riscaldamento globale del pianeta terra.
Guarderai il calcio con la birra?
Ho fatto alcuni strumenti, non ti serviranno a niente. Se non puoi cucinare i dati, non ti serviranno a niente.
è una buona cosa, vai avanti.
Se i dati non sono troppo grandi, è più conveniente utilizzarli su un PC locale. In google colab i kernel sono disattivati al minimo, devi reinstallare tutti i pacchetti e scaricare i dati. Il processore lì è solo 4 core e tesla non è il più potente
+ Sì, l'avrei fatto molto tempo fa, dato che ho dovuto fare un sacco di codifica.
E trattiene solo il fatto che dovrò prima rifornire ONNX, e poi sarò bloccato con il porting.
Anche se al momento attuale sono sicuro che è possibile addestrare architetture/modelli/algoritmi esistenti e portarli al terminale.
Ho fatto alcuni strumenti, non ti servirà a niente. Se non sai cucinare
E cosa, sai già cosa è un max pooling? )
So del max pooling, ma oggi era la lezione introduttiva.
hanno l'elaborazione di immagini e video, ma non è difficile da trasferire alle serie temporali
Beh, 3 persone hanno già votato per ONNX (incluso me), forse qualcuno arriverà
Anch'io sono a favore di ONNX. Comincio a rendermi conto che l'argomento del trading di notizie non può essere sollevato senza MO.
Ho controllato eur m5 su tutti gli strumenti che ho in mt
I dati sono in una finestra scorrevole normalizzata di dimensione 5, sono risultati 230 segni
Ogni tratto ha il suo nome in ogni posizione come "XAUUSD1" .... "XAUUSD5"
Ho usato l'algoritmo "Boruta" per preselezionare i segni
Ha messo solo 25 buoni.
elenco di quelli buoni
Diagramma di importanza per la selezione
Foresta addestrata sugli attributi selezionati
Accuracy : 0.6892
una lista di attributi importanti per il modello (quelli importanti da quelli selezionati)
comunque... Pensavo che sarebbe stato più luminoso.
Che cos'è USDDKK? ))
Ahahaha ))) la corona danese domina l'euro ))))