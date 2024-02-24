L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2096

Maxim Dmitrievsky:

Sono a una conferenza di roll-up, scriverò più tardi.

alla conferenza di arrotolamento? )))) ok))

Andrò alla riunione settimanale degli esperti di degustazione di lager e discuteremo anche del riscaldamento globale del pianeta terra.

 
mytarmailS:


Guarderai il calcio con la birra?

mytarmailS:

questo è tutto).

Ho fatto alcuni strumenti, non ti serviranno a niente. Se non puoi cucinare i dati, non ti serviranno a niente.

 
Maxim Dmitrievsky:

è una buona cosa, vai avanti.

Se i dati non sono troppo grandi, è più conveniente utilizzarli su un PC locale. In google colab i kernel sono disattivati al minimo, devi reinstallare tutti i pacchetti e scaricare i dati. Il processore lì è solo 4 core e tesla non è il più potente

+ Sì, l'avrei fatto molto tempo fa, dato che ho dovuto fare un sacco di codifica.

E trattiene solo il fatto che dovrò prima rifornire ONNX, e poi sarò bloccato con il porting.

Anche se al momento attuale sono sicuro che è possibile addestrare architetture/modelli/algoritmi esistenti e portarli al terminale.

 
Evgeniy Chumakov:

Hai intenzione di guardare il calcio con una birra?

Sì, no... il calcio non prende molto piede, mi piacciono le corse, e il biliardo, mi piace guardare e giocare.

Maxim Dmitrievsky:

s).

Ho fatto alcuni strumenti, non ti servirà a niente. Se non sai cucinare

E cosa, sai già cosa è un max pooling? )

mytarmailS:

Sì, no... il calcio non prende molto piede, mi piacciono le corse, e il biliardo, mi piace guardare e giocare.

Allora, sapete già cos'è il max pooling? )

So del max pooling, ma oggi era la lezione introduttiva.

hanno l'elaborazione di immagini e video, ma non è difficile da trasferire alle serie temporali

dr.mr.mom:

+ Sì, l'avrei PITONATO molto tempo fa, dato che ho dovuto codificare in modi diversi.

E mi trattiene solo il fatto che con il mio dovrei prima rifornire ONNX, e poi rimanere bloccato anche con il porting.

Anche se al momento c'è sicuramente qualcosa da insegnare con architetture/modelli/algoritmi consolidati e portarlo al terminale.

Beh, 3 persone hanno già votato per ONNX (incluso me), forse qualcuno arriverà

 
Maxim Dmitrievsky:

Bene, 3 persone sono già a favore di ONNX (incluso me), forse ne arriveranno altre

Anch'io sono a favore di ONNX. Comincio a rendermi conto che l'argomento del trading di notizie non può essere sollevato senza MO.

 

Ho controllato eur m5 su tutti gli strumenti che ho in mt

[1] "AUDCAD" "AUDCHF" "AUDJPY" "AUDNZD" "AUDUSD" "CADCHF" "CADJPY" "CHFJPY" "EURAUD"
[10] "EURCAD" "EURCHF" "EURDKK" "EURGBP" "EURHUF" "EURJPY" "EURNOK" "EURNZD" "EURRUB"
[19] "EURSEK" "EURUSD" "GBPAUD" "GBPCAD" "GBPJPY" "GBPNZD" "GBPSGD" "GBPUSD" "NZDCAD"
[28] "NZDCHF" "NZDJPY" "NZDSGD" "NZDUSD" "USDCAD" "USDCHF" "USDCNH" "USDDKK" "USDHKD"
[37] "USDHUF" "USDJPY" "USDNOK" "USDRUB" "USDSEK" "USDSGD" "USDTRY" "USDZAR" "XAGUSD"
[46] "XAUUSD"

I dati sono in una finestra scorrevole normalizzata di dimensione 5, sono risultati 230 segni

Ogni tratto ha il suo nome in ogni posizione come "XAUUSD1" .... "XAUUSD5"


Ho usato l'algoritmo "Boruta" per preselezionare i segni

Ha messo solo 25 buoni.

Boruta performed 99 iterations in 14.40864 mins.
25 attributes confirmed important: AUDCHF1, AUDJPY1, AUDUSD1, CHFJPY1,
EURCAD1 and 20 more;
 191 attributes confirmed unimportant: AUDCAD1, AUDCAD2, AUDCAD3, AUDCAD4,
AUDCAD5 and 186 more;
 14 tentative attributes left: AUDJPY5, AUDUSD5, CADJPY5, EURDKK1, EURJPY4
and 9 more;

elenco di quelli buoni

[1] "AUDCHF1" "AUDJPY1" "AUDUSD1" "CHFJPY1" "EURCAD1" "EURJPY5" "EURJPY1" "EURUSD5"
 [9] "EURUSD4" "EURUSD1" "GBPUSD1" "NZDCHF1" "NZDJPY1" "NZDUSD1" "USDCAD5" "USDCAD1"
[17] "USDCHF5" "USDCHF1" "USDCNH1" "USDDKK5" "USDDKK4" "USDDKK3" "USDDKK2" "USDDKK1"
[25] "USDSGD1"

Diagramma di importanza per la selezione


Foresta addestrata sugli attributi selezionati

Accuracy : 0.6892    

una lista di attributi importanti per il modello (quelli importanti da quelli selezionati)


comunque... Pensavo che sarebbe stato più luminoso.


Che cos'è USDDKK? ))

 
mytarmailS:

Che cos'è USDDKK? ))

Ahahaha ))) la corona danese domina l'euro ))))

