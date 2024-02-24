L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2021

Nuovo commento
[Eliminato]  
mytarmailS:

Quindi prendete e scambiate i primi due giorni e non fottetevi il cervello ))

o provare a preformarsi online

Questa settimana fino a giovedì è buona) ma non ho ancora visto nessuna inversione di mercato. Non è chiaro quanto rapidamente risponderà

il mercato non è cambiato per te e non so ancora come usare lstm.


 
Maxim Dmitrievsky:

Questa settimana fino a giovedì regge) ma ancora nessuna inversione di mercato. Non è chiaro quanto rapidamente possa reagire.

Avete mai usato lstm? Provatelo, è forte.


Solo vendere?

[Eliminato]  
Valeriy Yastremskiy:

Vendere e basta?

Dove comprare lì?

 
Maxim Dmitrievsky:

dove comprare lì

Si allena solo Sell o in entrambe le direzioni e la griglia si risolve da sola)?

[Eliminato]  
Valeriy Yastremskiy:

Alleni solo Sell o entrambe le direzioni e la griglia si risolve da sola?)))

da me stesso

 
Maxim Dmitrievsky:

Questa settimana fino a giovedì regge) ma ancora nessuna inversione di mercato. Non è chiaro quanto rapidamente possa reagire.

Usate lstm? Provatelo, è forte


perché neuro apre una posizione ogni 6 candele?
cioè è come un ciclo di decisione?
 
Maxim Dmitrievsky:

Questa settimana fino a giovedì regge) ma ancora nessuna inversione di mercato. Non è chiaro quanto velocemente possa reagire.

Usate lstm? Provatelo, è forte


E non c'è nessuna posizione aperta, si chiude e si apre immediatamente. Strana logica, avrebbe potuto semplicemente tenere duro.
[Eliminato]  
Evgeny Dyuka:
perché il neuro apre una posizione ogni 6 candele?
cioè è come un ciclo di decisione?

non tutti, succede e basta

 

Ho deciso di fare un analogo del tester, non per eseguire l'allenamento e la sua valutazione nel tester terminale, ma per permettere a NS/forest di valutare rapidamente i risultati dell'allenamento.
Ho intenzione di prendere come dati di input per i calcoli:
1) OHLC per Bid
2) commissione - può essere addebitata al momento dell'apertura del trade
3) swap - può essere addebitata al momento del cambio del giorno
4) OHLC per Asc - invece dello spread. Poiché lo spread sulla barra è specificato come il minimo per la durata di vita della barra. Nei momenti di OHLC gli spreads erano molto probabilmente non minimi, ma più grandi. Durante i movimenti bruschi, erano molto più grandi. Dovremo usare dati in tick reali, cioè la preparazione richiederà l'attraversamento completo di tick reali.
Una richiesta agli sviluppatori (se guarderanno qui) - posso aggiungere OHLC su Asc alle informazioni sulle barre?

C'è altro da considerare?
Forse c'è un tester già pronto? Anche senza OHLC su Asc sarebbe buono come base per il perfezionamento.

 
Penso che se il mercato scambia, si può aggiungere uno slippage del 10-20% dell'altezza di una candela al minuto se è troppo alta (cioè se c'è stato un gap).
E se per mestieri pendenti, dovremmo saltare i mestieri a candele molto alti minuti (lacune).
1...201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028...3399
Nuovo commento