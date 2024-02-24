L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2011
I tagli hanno iniziato a corrispondere al tester +-... beh, almeno, se il reale non è buono, allora anche nel tester
ora finora tutto bene dal 21 settembre, nel tester circa lo stesso. E per un periodo precedente nel tester è buono, le settimane non hanno successo (probabilmente)
può essere solo una coincidenza che all'inizio della settimana è sempre buono (dopo il "pre-allenamento"), poi rallenta.
trovato un altro modo per migliorare, può finalmente funzionare)
lunga attesa del cazzo per catturare gli insetti
sui lunghi movimenti tira, sulle inversioni a U stalla
Ecco un esempio del tester (logica aggiornata) degli ultimi 2 mesi
Ma è peggio con le vecchie logiche. Proverò nuove logiche sul trader e lo chiuderò la prossima settimana.
Cosa ha causato una tale discrepanza?
Quindi qual era la ragione delle discrepanze?
Non lo so, ci sono ancora, ma non così grandi.
l'errore era nella logica capovolta del commerciante.
Sembra lineare, questo è rassicurante.
Ci sono state gare di questo tipo qui nel thread?
Vorrei utilizzare un campione con 3 valori target, ........
Stai sparando cazzate, imho, ma buona fortuna a chi partecipa
in 5 mesi è un aereo (nel tester, nuova logica).
Se alla fine funziona, lo condividerò. Non c'è ancora molto tempo
Guarda verso OHLCV sulla barra zero - forse è questo?
Cioè un errore nell'interpretazione dei risultati del commercio (quando si scrive il codice)?
Sembra abbastanza buono!Come viene generato il segnale d'ingresso, su ogni barra o altrimenti?
Stai facendo una sciocchezza imho, ma buona fortuna a te, che ci sarà
Siete confusi dai 3 valori dell'obiettivo?
La logica lì è già disordinata, ha bisogno di essere sistemata (che ho codificato io stesso). E perché funziona in questo modo e non nell'altro?
Sembra molto buono!Come generate il segnale d'ingresso, su ogni barra o qualcos'altro?
Sì. È un controllo adattivo con rinforzo, non un classico