L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2011

Nuovo commento
 
Maxim Dmitrievsky:

I tagli hanno iniziato a corrispondere al tester +-... beh, almeno, se il reale non è buono, allora anche nel tester

ora finora tutto bene dal 21 settembre, nel tester circa lo stesso. E per un periodo precedente nel tester è buono, le settimane non hanno successo (probabilmente)

può essere solo una coincidenza che all'inizio della settimana è sempre buono (dopo il "pre-allenamento"), poi rallenta.

trovato un altro modo per migliorare, può finalmente funzionare)

lunga attesa del cazzo per catturare gli insetti

sui lunghi movimenti tira, sulle inversioni a U stalla

Ecco un esempio del tester (logica aggiornata) degli ultimi 2 mesi

Ma è peggio con le vecchie logiche. Proverò nuove logiche sul trader e lo chiuderò la prossima settimana.

Cosa ha causato una tale discrepanza?

[Eliminato]  
Aleksey Vyazmikin:

Quindi qual era la ragione delle discrepanze?

Non lo so, ci sono ancora, ma non così grandi.

l'errore era nella logica capovolta del commerciante.

 
Maxim Dmitrievsky:

I tagli cominciano a +- corrispondere al tester........

Sembra lineare, questo è rassicurante.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ci sono state gare di questo tipo qui nel thread?

Vorrei utilizzare un campione con 3 valori target, ........

Stai sparando cazzate, imho, ma buona fortuna a chi partecipa

[Eliminato]  
mytarmailS:

sembra lineare, questo è incoraggiante

in 5 mesi è un aereo (nel tester, nuova logica).

Se alla fine funziona, lo condividerò. Non c'è ancora molto tempo

 
Maxim Dmitrievsky:

Non lo so, ci sono ancora, ma non così grandi.

l'errore era nella logica del trader capovolto. forse ci sono ancora alcuni

Guarda verso OHLCV sulla barra zero - forse è questo?

Cioè un errore nell'interpretazione dei risultati del commercio (quando si scrive il codice)?

 
Maxim Dmitrievsky:

in 5 mesi un aereo in generale (nel tester, nuova logica)

Se alla fine funziona, lo condividerò con voi. Non c'è ancora molto tempo.

Sembra abbastanza buono!

Come viene generato il segnale d'ingresso, su ogni barra o altrimenti?
 
mytarmailS:

Stai facendo una sciocchezza imho, ma buona fortuna a te, che ci sarà

Siete confusi dai 3 valori dell'obiettivo?

[Eliminato]  
Aleksey Vyazmikin:

Guarda OHLCV sulla barra zero - forse è questo?

Cioè il tuo errore nell'interpretare i risultati del commercio (quando scrivi il codice)?

La logica lì è già disordinata, ha bisogno di essere sistemata (che ho codificato io stesso). E perché funziona in questo modo e non nell'altro?

[Eliminato]  
Aleksey Vyazmikin:

Sembra molto buono!

Come generate il segnale d'ingresso, su ogni barra o qualcos'altro?

Sì. È un controllo adattivo con rinforzo, non un classico

1...200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018...3399
Nuovo commento