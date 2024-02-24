L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2010
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Possiamo fare un concorso per la formazione dei campioni?
lasciare che il mercato giudichi.... non avresti potuto dirlo meglio
Se aprite un segnale, mantenete 3-4 mesi in nero con drawdown ragionevoli, avrete un concorso e una competizione, e otterrete una ricompensa sotto forma di abbonati
imho, anche un conto demo è sufficiente se il deposito iniziale è ragionevole ;)
I campioni devono essere formalizzati in qualche modo. Altrimenti, i phaser saranno improvvisamente coinvolti e vinceranno).
Penso che non si debbano dare OHLCV e che non si possano aggiungere nuovi predittori, ma solo combinazioni, fusioni e selezioni da quelli esistenti. L'obiettivo del concorso sarebbe quello di applicare le capacità di apprendimento con la divulgazione dell'apprendimento sui dati disponibili.
lasciare che il mercato giudichi.... non c'è modo migliore per dirlo
Aprire un segnale, mantenere 3-4 mesi in nero con drawdowns ragionevoli, si avrà una concorrenza e la concorrenza, e ulteriore remunerazione sotto forma di abbonati
imho, anche un conto demo è sufficiente se il deposito iniziale è ragionevole ;)
Mi interessa non per affermarmi, ma per allargare i miei orizzonti, e in generale per confrontare diversi approcci di formazione con un campione.
Sì, e se sono un organizzatore, posso dare il mio campione, e i risultati saranno doppiamente interessanti per me.
Penso che non si debbano dare OHLCV e che non si possano aggiungere nuovi predittori, ma solo combinazioni, fusioni, selezioni da quelli esistenti. Lo scopo del concorso sarà quello di applicare le capacità di apprendimento con la divulgazione dell'apprendimento sui dati disponibili.
Un campione per tutte le norme. Come implementare con il futuro campionamento. Una buona idea è quella di studiare solo per giorni o settimane nel mondo reale e poi passare al mondo reale. 4 ore potrebbero non essere sufficienti per l'allenamento. Bene e la stessa ragionevole profondità del campione per la formazione.
Penso che il campione sarà nella regione di 10.000 linee e 5.000 per il controllo dei risultati della formazione - produzione, che sarà fornito dopo la fine del tempo di formazione.
La questione è come fissare i modelli, dato che ognuno insegnerà con metodi diversi, chi su cosa.
Penso che il campione sarà nella regione di 10.000 linee, e 5.000 per il controllo dei risultati della formazione - produzione, che sarà fornito dopo la fine del tempo di formazione.
La questione è come fissare i modelli, perché ognuno insegnerà con metodi diversi, chi usa cosa.
Possiamo fare una gara per imparare a campione?
Questo mi ricorda qualcuno)
lasciare che il mercato giudichi.... non avresti potuto dirlo meglio
aprire un segnale, aspettare 3-4 mesi su ....
Perché aspettare mesi quando si può controllare subito?
Penso che il campione sarà dell'ordine di 10.000 linee e 5.000 per verificare i risultati della formazione - produzione, che saranno forniti dopo la fine del tempo di formazione.
La questione è come fissare i modelli, dopo tutto ognuno insegnerà con metodi diversi, chi su cosa.
Per acurasi di aggiustarlo, che differenza fa quale modello e su cosa è scritto?
Penso che nessun OHLCV debba essere dato, e che non si possano aggiungere nuovi predittori, solo combinazioni, fusioni, selezioni da quelli esistenti. L'obiettivo del concorso sarebbe quello di applicare le capacità di apprendimento con la divulgazione dell'apprendimento sui dati disponibili.
Sciocchezze! Se tutti usano gli stessi dati senza possibilità di migliorarli, la differenza nei risultati si misurerà in decimi di percentuale, indipendentemente dal modello, non ha senso in tali attività
Tali combinazioni sono fatte automaticamente dall'algoritmo, non ha senso farle.
Pubblicità del codice vittoria incondizionata. Non-pubblicità ulteriori test pubblici sul mondo reale.
La pubblicità del codice di formazione non è necessaria per me - la descrizione dell'approccio è più importante. Solo il modello stesso dovrà essere sistemato e pubblicato pubblicamente.
Mi ricorda qualcuno).
Acuracis, che differenza fa quale modello e su cosa è scritto?
Stronzate! Se tutti usano gli stessi dati senza la possibilità di migliorarli, la differenza nei risultati si misurerà in decimi di percentuale, indipendentemente dal modello, non ha senso in tali attività
Tali combinazioni sono fatte automaticamente dall'algoritmo, non ha senso farle.
C'erano concorsi di questo tipo nel thread qui?
Vorrei usare un campione con 3 valori target, quindi l'accurasi non sarà sufficiente.
Sono solo ora interessato ai metodi di post-elaborazione dei dati ottenuti - queste informazioni possono essere condivise. O sei disposto a condividere le informazioni sui tuoi predittori? Il risultato ottenuto può variare notevolmente.
Stavo parlando di metodi per ridurre la dimensionalità, per assegnare intervalli di predittori, per cercare modelli attraverso il clustering, per aumentare la dimensione del campione con dati passati, per usare i risultati di predizione su dati passati, e altri metodi che danno nuove informazioni da dati esistenti.
Oh, e OHLCV non ci sarà per il motivo che il campione sarà costruito dal 2014 al 2020 a minuti.
I tagli hanno iniziato +- corrispondendo al tester... beh, almeno, se sul reale, non tanto nel tester pure
ora finora tutto bene dal 21 settembre, nel tester circa lo stesso. E per un periodo precedente nel tester è buono, le settimane non hanno successo (probabilmente)
può essere solo una coincidenza che all'inizio della settimana è sempre buono (dopo i "preliminari"), poi rallenta.
trovato un altro modo per migliorare, può finalmente funzionare)
lunga attesa del cazzo per catturare gli insetti
sui lunghi spostamenti tira, sulle inversioni a U temporeggia
Ecco un esempio del tester (logica aggiornata) degli ultimi 2 mesi
Ma è peggio con le vecchie logiche. Trasferirò la nuova logica al trader e la chiuderò la prossima settimana.