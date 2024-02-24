L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1696
Se sei già arrivato a R, perché non cominci ad allenare i modelli in esso? Allora non avrai bisogno di eksel e altre stampelle! Ecco a cosa diavolo serve!
Bene, ora veniamo al più interessante. Pensi che l'ottimizzatore di Reshetov sia diventato un buon ottimizzatore usando stupidamente un sistema di vettori di riferimento? Ma non lo era. Il punto è che implementa un insieme di algoritmi circondati da una rete neurale. Questo include la creazione di invarianti e il partizionamento intelligente del campione di allenamento, ecc. E una volta ho suggerito di provare a trasferire la logica di JPrediction nello stesso R, ma questa idea non è stata sostenuta, per questo è rimasta così. Con le mie conoscenze, se ieri ho passato tutto il giorno a creare una matrice prefabbricata di una certa dimensione, in cui dovevo inserire valori di un'altra tabella in base ai dati della terza. Ho fatto solo data.frame per sei ore e solo alla fine ho visto che è formato da colonne in contrasto con l'elenco che è formato da righe. Non avevo nessuno che mi dicesse cosa fare. E a proposito, dov'è Doc? Non lo vedo da molto tempo.....
Come fai a sapere che è buono? L'hai confrontato con qualcos'altro?
Purtroppo, se vi ricordate, tutti i miei tentativi di fare un'analisi comparativa con altri modelli, compresi i modelli R, sono falliti. Perché il mio set di dati era troppo piccolo per i signori qui. Tuttavia, per condurre un esperimento di confronto con sufficiente purezza ho bisogno di copiare l'algoritmo JPrediction in R e fare un'analisi comparativa. E poi si possono già migliorare i metodi di allenamento e i tipi di reti. Ma finora sto giudicando il lavoro dell'ottimizzatore solo con l'analisi empirica. Stupidamente attraverso la pratica. Se (l'ottimizzatore) in effetti è un imbroglio, allora non posso nemmeno immaginare come si possano ottenere risultati sbalorditivi in altri sistemi, se questo imbroglio mi aiuta abbastanza a guadagnare.
qual è esattamente il problema nel paragonare JPrediction a qualcos'altro?
Quindi ci siamo. Non ci volle molto perché arrivasse l'epicfeel. Ancora una volta sono convinto che il denaro ama il silenzio. Anche se in questo momento vedo una buona opportunità per entrare ad un prezzo migliore. Andrò un po' in corto, probabilmente non per molto, per oggi.
