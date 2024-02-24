L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1692
Ok, capito. Si scopre che se funziona bene con dropout maggiore di 0,5 allora c'è un sacco di roba inutile nel vettore.
E' una specie di... Non è tanto inutile, è più probabile che inizi a memorizzare, non a generalizzare. E qui il dropout ad ogni epoca e tagliare la metà dei suoi neuroni, la costringe a una sorta di analisi delle informazioni su tutti i neuroni (generalizzare) perché non è chiaro quali neuroni saranno tagliati la prossima volta, e bisogna imparare di più.
Non sto discutendo, sono l'istigatore.
Che senso ha discutere? Non condividerai il tuo profitto onestamente guadagnato con me, vero?
))))
per quanto riguarda le banche, hanno altri obiettivi, ma posso dirvi che anche le banche perdono soldi, e regolarmente ;)
Per quanto riguarda le società di intermediazione, i loro obiettivi sono diversi. - Direi che anche gli obiettivi sono diversi.
SZS: ricordo la lotta contro gli eretici, ora è il momento di scoprire chi ha ragione e chi deve essere bruciato sul rogo ))))
UPD: è tempo di grandi storie....
Qui ho anche fatto un grafico, EA genera TS, TS non è perfetto, ma imho, questo grafico può essere utilizzato per ulteriori lavori in futuro
Non credo, non è l'ideale, ma può essere utile da usare in futuro.
Perché sul reale avrai un rischio maggiore, il che rende TC uno straccio rosso che porta inevitabilmente a uno scarico.
Igor, il problema è che martin nel tester e sul reale non sono la stessa cosa.
fuh....
Penso di aver già scritto, ho chiesto la gestione della posizione, la risposta è stata solo martin-martin
i miei grafici sono limit counterclosing, se ho - così il tester ha trovato il sistema di ordine ottimale - ho guardato l'ultima volta che l'ho fatto, l'indicatore asctrend è stato aggiunto, quando avevo bisogno di eseguire il debug del codice
ecco qui - test + forward - ora usando tick reali
e il punto di questo grafico non è il bel grafico dell'equilibrio ma la ricerca automatica di queste meraviglie, cazzo!
SZS: La comunicazione nel forum è qualcosa, qualsiasi domanda avrà una risposta, ma purtroppo la risposta sarà preparata in anticipo ))))
Woah, EA ha trovato un modo per lavorare con gli ordini, ha fermato l'ottimizzazione
e la mia domanda perché alcuni EAs passano il test in avanti, mentre altri no, e come determinare questo.... queste sono tutte le risposte: "martin per la miseria".
fuh....
C'è un rapporto con delle cifre... per favore?Questo è il tipo di cose che vengono gettate in giro:#32
C'è un rapporto con delle cifre...?
Sì, c'è.
Ho fermato l'ottimizzazione, questo rapporto del tester sarà inviato al PM, potete analizzarlo
Ottimizzazione 2018.01.01 - 2019.05.01 , poi prova con l'inoltro ad oggi - screenshot sopra, prova con tick reali
Non lo so, non lo so, devo andare nei forum dei giocatori, ci sono calcoli e probabilità, e sistemi di scommesse... Penso di poter trovare più informazioni
sì, c'è
Non so come controllare la probabilità di una perdita, e sto chiedendo come non perdere anche se il TS ha superato il test in avanti.
Non credo di poter trovare altre informazioni. Penso che potrei trovare più informazioni
fuh....
Penso di aver già scritto, ho chiesto della gestione delle posizioni, tutto quello che ho ottenuto è stato un martin martin
No, che non funzionerà, almeno ottimizzare il sistema senza MM prima, e se è in avanti sarà in qualche modo nel plus (ASR>2), quindi ottimizzare separatamente MM e l'esecuzione, tutti insieme ottimizzare - il percorso verso il fallimento. In generale, ottimizzare è una cosa da sfigati, ma dato che...
Non sviluppo TS per hedge fund e banche, forse i vostri compiti sono diversi, questo può essere un malinteso
accorciamo la nostra conversazione ad una domanda ben stabilita: hai uno stato?
Ne ho uno in fase di ricerca, ma presumo che tu ne abbia uno che funziona e puoi condividere la tua esperienza reale?
Non credo di aver bisogno di imparare a testare il TS, è da molto tempo che rosico su questo argomento. E per spiegare per la 101esima volta che lo chiami MM, questa è la tua generalizzazione, e non ti rendi nemmeno conto che chiudere il profitto in tempo è complicato come non lasciare correre le perdite troppo a lungo - non riesco proprio a capirlo.
l'evidenziato mostra la contraddizione che crea il problema.
Dovresti studiare la gestione del denaro da solo o ascoltare i consigli.
Come chiudere un profitto in tempo è qualcosa che l'analisi può solo spiegareTuttavia, MO spegne i pensieri di analisi di mercato a tutto gas, e crea anche la base dell'incredulità nell'analisi
L'evidenziato mostra una contraddizione che crea il problema.
Non c'è nessun problema, l'unico problema è la tua prospettiva, semplicemente non hai fatto ricerche e non sai dove guardare
Dovresti fare delle ricerche sull'argomento della gestione del denaro da solo o ascoltare dei consigli.
vai a
consiglio? .... vogliamo aprire un topic sullo stato? - Se no, non ha senso discuterne.
Non ho idea di come chiudere i profitti in tempo - solo l'analisi è in grado di spiegare
Perché l'analisi tecnica, è solo un'insalata di parole? - Perché non possiamo trovarlo per esperienza? - dov'è la prova?
comunque MO spegne il mercato analizzando i pensieri a tutto gas e crea anche la base per le non credenze nell'analisi
o lo stato o ancora le prospettive - non so, di cosa stiamo discutendo? .... Ah, sì mi ricordo, "i veicoli più pesanti dell'aria non possono volare" - così qualcuno famoso ha giustificato la sua visione del progresso tecnologico, e tu sei lo stesso? Sei un esperto di ME? - Se sei un esperto di analisi tecnica, ahimè, non sono il tuo cliente.