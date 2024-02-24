L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1623

Farkhat Guzairov:

C'è un controllo dell'account?

No, il commercio è appena iniziato e non è ancora partito, perché la macchina fulltilt è ancora in fase di test di affidabilità. Infatti, a causa del fatto che il futures termina oggi, quindi per l'ultima settimana o due, la quotazione funziona in modo puramente tecnico e qualsiasi sistema inizia a funzionare, anche così così. Domani si passa a un nuovo futuro. All'inizio della citazione le cose vanno sempre male, vedremo lì...
 
Mihail Marchukajtes:
Capisco, anch'io sono nel test, ma ci sta mettendo troppo tempo ))). Nessuna immagine di freccia al momento, c'è solo questa (profitto in pip).


Naturalmente può essere solo una coincidenza)).

 
Evgeny Dyuka:
Non è così...
Un modello (una rete neurale) non dà il risultato giusto. Può imparare qualcosa, ma non è abbastanza. Ecco perché faccio 20-25 modelli con diversi input. Ora ho 25 modelli che segnalano allo stesso tempo, e le loro opinioni sono considerate con un certo peso nella previsione finale. Il calcolo di un modello richiede circa 0,5-0,7 secondi per un totale di 15-20 secondi + è ancora necessario preparare la data di ingresso per 25 modelli, che è un sacco di lavoro per ogni minuto )) La risposta può essere ridotta a 1-3 secondi se uso correttamente il multithreading in python, ma non l'ho ancora fatto.
Alleno i modelli separatamente, in modalità normale, cioè il dataset viene raccolto da un periodo storico di un anno e poi l'allenamento come al solito.

Qual è l'obiettivo?

 
Evgeny Dyuka:
Non è così...
Sembra di allenare un modello ogni minuto. Di solito ci vuole un millesimo di secondo per ottenere il risultato di un modello addestrato.
 
elibrario:
Ci sono diversi modelli e diversi hardware. Migliaia di secondi?
 
Evgeny Dyuka:
Le foreste e i boost sono molto veloci. Le reti neurali sono un po' più lente.
 
mytarmailS:

qual è l'obiettivo?

nessun obiettivo, tutti uguali
 
Evgeny Dyuka:
Cosa intendi? Voglio dire, cos'è Y?

 
Evgeny Dyuka:
Non è così...
Hmm, "0.5-0.7 secondi di calcolo" è un po' troppo per MLP, forse si insegna e poi si calcola, su piccoli dataset con una finestra scorrevole?

Prendiamoli in ordine:

1 Quali sono i dati grezzi (ticker(s), timeframe)

2 Qual è la dimensione del set di dati di allenamento (1k, 10k, 100k...)

3 Che tipo di caratteristiche

4 Quali sono gli obiettivi

5 Che tipo di griglia


abbastanza per iniziare...

 
Kesha Rutov:

E dovresti anche far brillare la lampada nei tuoi occhi))

