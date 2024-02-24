L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1424

Nuovo commento
 
Renat Akhtyamov:

Almeno spiegamelo prima.

E allora?

cosa dovrebbe succedere dopo il divario?

Te l'ho già spiegato.

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia

L'apprendimento automatico nel trading: teoria e pratica (Trading e oltre)

Aleksey Vyazmikin, 2019.04.04 20:45

Propongo di lavorare insieme sui predittori basati sul fenomeno del gap.

Nella schermata si può vedere che le lacune sono spesso punti di correzione successivi - sia grandi che piccoli - penso che per coloro che amano lavorare su piccoli movimenti questo può essere utile.



 
Aleksey Vyazmikin:

Così ho già spiegato...

aah, capito.

fatto

e foriero di slancio
[Eliminato]  
Aleksey Vyazmikin:

A proposito, secondo questi dati, i predecessori umani non avevano una grande massa cerebrale...

Tutte bugie...

Shurik, perché sei così strano? Esplorate l'argomento se siete interessati, altrimenti non brontolate.

 
Maxim Dmitrievsky:

Shurik, perché sei così strano? Studiate l'argomento se siete interessati, e se non lo siete, non brontolate.

L'argomento è rilevante per me e questo relatore non è l'unica fonte di informazione con cui ho familiarità da molto tempo, sto solo accennando al fatto che si dovrebbe fare riferimento anche ad altre fonti di informazione, e non prendere tutto al valore nominale.

 
Maxim Dmitrievsky:

Non alludete a me, alludete alle ragazze.

Ok, non perderò altro tempo su questo argomento.

 
Ho letto Blok e Nabokov,
Non Maksimushka la miserabile.
Misha, Kesha, Chuk e Gek -
Una stessa persona.
No, non guardo Alesha,
Non mi piacciono i vuoti fin dall'infanzia.
A.K., A.Nikolaev - con umorismo...
E ridiamo insieme sotto il tavolo)))
 
Vizard_:
Ho letto Blok e Nabokov,
Non Maksimushka la miserabile.
Misha, Kesha, Chuk e Huck...
Una stessa persona.
No, non sto guardando Alyosha,
Non mi piacciono i vuoti fin dall'infanzia.
A.K., A.Nikolaev - con umorismo...
E ridiamo insieme sotto il tavolo)))

Coro (nello stile del rap russo):

# Allagamento, l'allagamento è bello come la fornicazione #

¶ e non veniamo banditi ¶

¶ Non usare il tappetino, non sgridare il MC ¶

¶ e non disturbare il moderatore ¶

# Inondare, inondare, inondare non va bene #

# Ma non ti farà bandire #

 
[Eliminato]  

Un perfetto esempio di dimorfismo cerebrale, o semplicemente di microcefalia... sta starnazzando, ma non si capisce cosa stia cercando di dire. È stato così per tutta la sua vita.

ma questo è il livello di fascino nabokoviano della signora Vizard.

 

Gli insegnanti incompresi hanno continuato ad immergersi... sul nido del cuculo...


1...141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431...3399
Nuovo commento