Doc è molto probabilmente vivo, solo offeso dal numero uno e dal fatto che ha scaricato bitcoin su Bitrex, ma Alyosha e Jura sono molto probabilmente davvero negli inferi, probabilmente in circostanze violente. Ecco un annuncio per il forex... Sarebbe bello se qualcuno cantasse qualcosa su come il mercato sale e rompe i ragazzi, sia stupidi che intelligenti, sia codardi che disperati temerari, qualcosa come "One day the world will bend for us" di Makarevich.
Tutto può succedere. Nessuno vive per sempre sotto la luna.
È un peccato che Alyosha abbia cancellato i suoi post. No Alyosha, no i suoi capolavori messaggi intrisi di amore per il neuroGraal di casa... Ehhh... Questo mi fa venire una lacrima agli occhi...
Le parole non sono fisica ma testi, probabilmente è per questo che le tue chiamate alla comunità sono piene di espressione e poesia, ma non di motivazione e senso tecnico.
Per esempio, con l'analisi della memoria BP, l'allocazione delle sezioni, ecc., per tali lavori avete bisogno di una normale dichiarazione del problema, non di un link ai file "non digeriti" di qualcuno in formato interno senza un autore a cui chiedere qualcosa e chiamare per indovinare qualcosa lì.
Nel migliore dei casi, può stuzzicare qualche avventuriero che dirà semplicemente che ha già indovinato tutto e promuoverà i suoi screenshot con indicatori o grafici di equilibrio all'occasione.
Ma se questo non è l'obiettivo, allora offrire normali dati di input, ad esempio file CSV per il caricamento di simboli MT5 personalizzati con ulteriori set nascosti di test in avanti su cui è possibile controllare i risultati, formulare un compito chiaro e univoco e organizzare il lavoro, come un test o come una competizione di modelli di MO.
Penso che l'inclinazione della gente per la schizzinosità e il tuo talento per le scintille potrebbero sciogliere la comunità locale:)
Alexey ha scelto non il peggior catbusto, uno dei migliori per la ricerca, di gran lunga. Si usa al CERN, per esempio, per analizzare i risultati dei collisori... qualcuno che si occupa di casualità quantistica).
Più dettagli qui, per favore. Catbust sembra essere un prodotto di Yandex. O mi sbaglio?
Contraddice qualcosa?
Ecco di nuovo il problema da Doc
Il suo modello ha fatto il lavoro e ha realizzato un profitto su una delle serie artificiali allegate a quel post. Se il tuo modello non può farlo, forse è troppo presto per affrontare i veri BP?
Stava lavorando con le prime differenze - incrementi sui BP reali diluiti, e qualcos'altro (non mi ha detto tutto, ovviamente). Il suo modello prevedeva il segno del prossimo incremento e il suo segnale era in positivo.
Allora perché tutti qui sputano sull'esperienza dei commercianti di successo e reinventano tutto qui, spaventando i giovani con qualche erbario! Non capisco. Mi rifiuto di capire.
La memoria è buona.
Ma si scioglie col tempo.
È lo stesso sul mercato.
Quindi il compito è ancora più difficile.
È risolvibile, naturalmente.
Contraddice qualcosa?
Chiarire cosa? Prodotto Yandex sì.
:))) Ci penserò.
Nel frattempo, un'altra volta, quello che ho effettivamente visto lavorare sulla neuronka:
1. si usano incrementi su una fila di tek assottigliata.
2. Il diradamento viene effettuato con un algoritmo astuto: a) la differenza tra due valori consecutivi deve superare uno spread, b) la densità della distribuzione degli incrementi deve essere massimamente simmetrica, cioè il coefficiente di asimmetria deve essere =0 a qualsiasi campionamento.
3. Anche il coefficiente di autocorrelazione degli incrementi è importante.
4. Prevede il segno del prossimo incremento
Come potete vedere, il compito più difficile è il numero 2. È quello che ha bisogno di un'attenzione sfrenata.
Tutto il resto è spazzatura e nonsenso.
Si tratta di punti diversi dal secondo o del mio conto reale di oggi?
