Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 55
Per chi ha prelevato su una carta bancaria, quanto tempo ci vuole per ricevere? È possibile trasferire USD su una carta EUR (VISA)?
Da tre secondi a tre giorni - dipende dalla vostra banca.
Da tre secondi a tre giorni: tutto dipende dalla vostra banca.
Capisco, grazie, aspetteremo di più.
Per chi ha prelevato su una carta bancaria, quanto tempo ci vuole per ricevere? È possibile trasferire USD su una carta EUR (VISA)?
Ho prelevato con la carta di rubli, tutto è arrivato all'istante, si è convertito da solo.
Grazie! È arrivato anche questo. Quasi 2 giorni è arrivato alla mia banca. Lo terrò presente per il futuro.
Per chi ha prelevato su una carta bancaria, quanto tempo ci vuole per ricevere? È possibile trasferire USD su una carta EUR (VISA)?
I pagamenti con carte bancarie possono richiedere fino a 35 giorni lavorativi, a seconda del Paese, della banca e della politica di accredito di ciascun istituto.
Ma questo è un caso estremo: di solito non ci vogliono più di 3-5 giorni.
Salve, si tratta di una piattaforma mt4 o mt5?
Questo articolo riguarda i pagamenti MQL5, nulla a che vedere con la piattaforma.