Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 55

Nuovo commento
 
Nauris Zukas:
Per chi ha prelevato su una carta bancaria, quanto tempo ci vuole per ricevere? È possibile trasferire USD su una carta EUR (VISA)?

Da tre secondi a tre giorni - dipende dalla vostra banca.

 
Vladimir Karputov:

Da tre secondi a tre giorni: tutto dipende dalla vostra banca.

Capisco, grazie, aspetteremo di più.

 
Nauris Zukas:
Per chi ha prelevato su una carta bancaria, quanto tempo ci vuole per ricevere? È possibile trasferire USD su una carta EUR (VISA)?
Ho prelevato con una carta in rubli, tutto è arrivato istantaneamente, convertito da solo.
 
Maxim Romanov:
Ho prelevato con la carta di rubli, tutto è arrivato all'istante, si è convertito da solo.

Grazie! È arrivato anche questo. Quasi 2 giorni è arrivato alla mia banca. Lo terrò presente per il futuro.

 
Nauris Zukas:
Per chi ha prelevato su una carta bancaria, quanto tempo ci vuole per ricevere? È possibile trasferire USD su una carta EUR (VISA)?
In una buona banca russa - istantaneamente. Nella zona euro - sono curioso di saperlo. Fatemi sapere come ci riuscite, se non è difficile.
Per non perdere sulla conversione, potete aprire dei sottoconti con valute diverse sul vostro conto e collegarvi carte diverse. In Alfa-Bank è così, 5 carte di debito sono gratuite nel piano tariffario (non economy).
 
Hey Per favore aiutatemi a depositare Zar in MT4 come USD
 

I pagamenti con carte bancarie possono richiedere fino a 35 giorni lavorativi, a seconda del Paese, della banca e della politica di accredito di ciascun istituto.

Ma questo è un caso estremo: di solito non ci vogliono più di 3-5 giorni.

 
Salve, si tratta di una piattaforma mt4 o mt5?
 
Julija Ubaviciute:
Salve, si tratta di una piattaforma mt4 o mt5?

Questo articolo riguarda i pagamenti MQL5, nulla a che vedere con la piattaforma.

 
I commenti che non sono correlati a questo argomento sono stati spostati in "Argomenti casuali".
1...484950515253545556575859606162...184
Nuovo commento