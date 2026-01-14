Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 53
Perché non c'è denaro come avevo depositato $ 250 e non capisco perché dovrei depositare di nuovo per iniziare a fare trading???? È una truffa?
Dovresti controllare il tuo conto trading presso il tuo broker, non qui.
Salve, quanto tempo ci vuole perché i soldi partano da qui e vadano alla carta, ci vuole troppo tempo, lo sapete?
grazie buon lavoro
Salve, sono nuovo qui. Ho depositato dei soldi sul conto quick trade. A meno che non mi confonda, pensavo di poter usare i soldi per fare tradingqui. Devo ritirare il denaro su quick trade e depositarlo qui? Non riesco a capire come i due conti siano collegati. Vi prego di aiutare chiunque...
Non è possibile fare trading sul sito web di MQL5.
Si fa trading con un broker.
Se Quick trade è un broker e avete depositato dei fondi presso di loro, fate trading con loro.
Ho un deposito, ma non posso usarlo per fare trading. Non so come collegare questo conto al mio conto metatrade. per favore, aiutatemi a trovare una soluzione.
Non c'è alcun collegamento tra il vostro conto con MQL5 e qualsiasi broker. Non è possibile fare trading con il proprio denaro depositato presso MQL5.
È necessario aprire un conto con un broker e depositare il denaro presso il broker.
Salve, è possibile acquistare prodotti disponibili sul mercato utilizzando i fondi depositati nel mio portafoglio MQL5?
Grazie