Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 54
Salve, è possibile acquistare prodotti disponibili sul mercato utilizzando i fondi depositati nel mio portafoglio MQL5?
Grazie
Certo, basta scegliere la modalità di pagamento MQL5 sulla sinistra, durante l'acquisto.
Salve amici, qualcuno sa dirmi se la verifica del conto richiede troppo tempo. ho dei soldi a disposizione e avevo già fatto dei prelievi prima che ora mi chiedesse di aspettare la verifica.
Anche a me è successa la stessa cosa. quanto tempo ci ha messo il vostro?
Ci sono diverse indicazioni sul fondo massimo di prelievo 500usd e 1000usd, ma se dovessi prelevare 1000 usd al giorno su diverse piattaforme di prelievo, ad esempio paypal e carta bancaria, il prelievo può andare a buon fine?
Il limite di prelievo giornaliero dal conto MQL5 è di 500 dollari, per qualsiasi altro caso contattare il Service Desk.
Non riesco a prelevare il mio denaro.
Contattate il vostro broker, qui non possiamo aiutarvi.