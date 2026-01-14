Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 54

Nuovo commento
 
Andre Gomes:

Salve, è possibile acquistare prodotti disponibili sul mercato utilizzando i fondi depositati nel mio portafoglio MQL5?

Grazie

Certo, basta scegliere la modalità di pagamento MQL5 sulla sinistra, durante l'acquisto.

 
I commenti che non riguardano questo argomento sono stati spostati in "Messaggi fuori tema".
 
Marcelo Prestes De Oliveira:
Salve amici, qualcuno sa dirmi se la verifica del conto richiede troppo tempo. ho dei soldi a disposizione e avevo già fatto dei prelievi prima che ora mi chiedesse di aspettare la verifica.

Anche a me è successa la stessa cosa. quanto tempo ci ha messo il vostro?

 
I commenti che non riguardano questo argomento sono stati spostati in "Messaggi fuori tema".
[Eliminato]  
Ci sono diverse indicazioni sul fondo massimo di prelievo 500usd e 1000usd wc è il massimo effettivo e se dovessi prelevare 1000 usd al giorno su diverse piattaforme di prelievo ad esempio paypal e carta bancaria, il prelievo può andare a buon fine?
 
32278813:
Ci sono diverse indicazioni sul fondo massimo di prelievo 500usd e 1000usd, ma se dovessi prelevare 1000 usd al giorno su diverse piattaforme di prelievo, ad esempio paypal e carta bancaria, il prelievo può andare a buon fine?

Il limite di prelievo giornaliero dal conto MQL5 è di 500 dollari, per qualsiasi altro caso contattare il Service Desk.

 
Non riesco a prelevare i miei soldi.
 
12006476:
Non riesco a prelevare il mio denaro.

Contattate il vostro broker, qui non possiamo aiutarvi.

 
I commenti che non riguardano questo argomento sono stati spostati in "Messaggi fuori tema".
 
Per chi ha prelevato su una carta bancaria, quanto tempo ci vuole per ricevere? È possibile trasferire USD su una carta EUR (VISA)?
1...474849505152535455565758596061...184
Nuovo commento